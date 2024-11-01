ФК «Урал» сыграет с «Химками» в 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России

По итогам жеребьевки Fonbet Кубка России футбольный клуб «Урал» сыграет с подмосковными «Химками» в 1/4 финала «Пути регионов». На данной стадии команды сыграют два матча. Первая встреча команд пройдет в Екатеринбурге 26-28 ноября (точная дата еще не определена), сообщили в пресс-службе Кубка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

ФК «Химки» выступают в Российской премьер-лиге (РПЛ), где занимают 13 место. За 13 матчей клуб набрал 11 очков, забил 14 мячей, пропустил 24 гола. «Химки» начали кубковый путь в «Пути РПЛ» в группе с «Локомотивом», «Ростовом» и «Оренбургом», заняли третье место и вышли в «Путь регионов».

В других матчах 1/4 финала «Пути регионов» «Тюмень» сыграет с «Краснодаром», «Шинник» — с «Акроном», «Сочи» — с «Динамо-Махачкалой».

Напомним, в 1/8 финала «Пути регионов» «Урал» победил калининградскую «Балтику» со счетом 0:1.

Виталий Красиков