В Новошешминске директора спортшколы будут судить после гибели ребенка в бассейне

Прокуратура Новошешминского района Татарстана утвердила обвинение против директора спортивной школы, не обеспечившей безопасность бассейна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2024 году директор спортшколы не оборудовала бассейн спасательными средствами и не назначила ответственного инструктора. 30 мая в бассейне утонул 10-летний мальчик, когда рядом не оказалось ни одного сотрудника.

Обвиняемая свою вину отрицает. Дело направлено в Новошешминский районный суд для рассмотрения.

30 мая 2024 года в бассейне спорткомплекса «Жемчужина» в селе Новошешминск утонул 10-летний мальчик. Как сообщила пресс-служба СК Татарстана, ребенок находился в воде с двумя сверстниками без присмотра взрослых. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах трагедии.

Анар Зейналов