Экс-директор Службы по благоустройству Демского района Уфы обвиняется в присвоении

Бывший руководитель МБУ «Служба по благоустройству Демского района Уфы» обвиняется в присвоении, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет об Айдаре Ахметьянове.

Проверка надзорного ведомства установила, что в 2023 году обвиняемый заключил фиктивные трудовые договоры и издал приказы о приеме на работу дорожного рабочего и асфальтобетонщика. С февраля 2023 года по май этого года им была начислена зарплата в размере более 1,2 млн руб., которые директор МБУ присвоил. «Работников» опросили, и выяснилось, что один из них никогда не работал в учреждении, а второй живет в Сочи.

Майя Иванова