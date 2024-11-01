В Татарстане сотрудника налоговой будут судить за разглашение банковской тайны

Сотрудник УФНС Татарстана обвиняется в передаче данных о банковских счетах двух компаний по просьбе знакомого, сообщает пресс-служба СК Татарстана.

По версии следствия, в 2020 и 2022 годах налоговик использовал автоматизированную систему для поиска информации о счетах организаций и передал их третьему лицу. Владельцы компаний не знали о происходящем и не давали согласия на разглашение данных, которые являются банковской и налоговой тайной.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В августе в Татарстане произошел похожий случай: сотрудник УФНС по просьбе знакомого извлек из базы данных сведения о банках, где открыты счета ООО, и без согласия учредителя отправил их через мессенджер, нарушив налоговую и банковскую тайну.

Анар Зейналов