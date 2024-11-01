В Тюлячах завершили благоустройство Центрального парка

В селе Тюлячи Татарстана завершено благоустройство Центрального парка в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы проходили по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2023–2024 годах. Об этом сообщает пресс-служба Главинвестстроя Республики Татарстан.

В парке провели земляные работы, уложили дорожки из тротуарной плитки, установили малые архитектурные формы и обустроили входную зону.

Ранее сообщалось, что в 2024 году на содержание парков, скверов и садов Казани выделят 8,8 млн руб.

Анар Зейналов