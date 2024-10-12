В Казани планируют выделить 8,8 млн руб. на очистку 124 парков

В 2024 году на содержание парков, скверов и садов Казани выделят 8,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Городские службы займутся уборкой мусора, чисткой тротуаров, устранением наледи и удалением несанкционированной рекламы. Работы затронут парки и скверы во всех районах Казани: Авиастроительном, Вахитовском, Кировском, Московском, Ново-Савиновском, Приволжском и Советском. Мероприятия направлены на создание комфортной среды для жителей и улучшение внешнего вида зеленых зон.

Работы пройдут в 124 парках и скверах Казани. Очистку планируют произвести до 31 декабря 2024 года.

Анар Зейналов