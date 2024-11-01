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Свердловские синоптики продлили предупреждение о непогоде

На территории Свердловской области 2-3 ноября ожидаются ветер с порывами до 20 м/с, сильный снег и гололед. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным Уральского гидрометцентра, в субботу, 2 ноября, ночная температура воздуха составит +2°…-3°, днем — -1°…+4°. Будет облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки. В некоторых районах может быть гололедица. В воскресенье, 3 ноября, ночью будет 0°…-5°, днем — +2°…-3°, местами ожидаются осадки и гололедица. Ветер в эти дни подует со скоростью 7-12 м/с, возможны порывы до 17 м/с.

Ранее синоптик Алексей Пулин сообщил , что зимняя погода придет в регион 3-5 ноября. В этот период прогнозируются устойчивые отрицательные температуры.

Полина Хабарова

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