В Свердловскую область зимняя погода придет после 3 ноября

Зимняя погода придет в Свердловскую область 3-5 ноября, сообщает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». В этот период прогнозируются устойчивые отрицательные температуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сегодня, 27 октября ожидается облачная погода, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер западный или северо-западный скоростью 1-6 м/c. Днем ожидается температура на уровне +3..+5 градусов.

28 и 29 октября ночные температуры достигнут -1 градуса, дневные — +3. 30 октября ночью ожидается -2, днем — +2. 31 октября температуры составит -1 ночью и +4 днем. 1 ноября ожидается +2 ночью, +4 днем, а 2 ноября — -2 ночью, +5 днем.

Напомним, снег в Свердловской области должен лечь в начале ноября. Сейчас среднесуточные температуры выше нормы на 2-4 градуса.

Анна Капустина