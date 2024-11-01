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В уголовном деле экс-главы Мелеузовского района появился обвиняемый

Советский райсуд Уфы, рассмотрев ходатайство следователя, отправил под домашний арест на два месяца жителя Мелеуза Олега Барышникова. Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

По версии следствия, Олег Барышников был посредником между застройщиками и бывшим главой администрации Мелеузовского района Рустэмом Шамсутдиновым.

Как сообщал «Ъ-Уфа», господину Шамсутдинову, задержанному вчера в здании районной администрации накануне конкурса на должность глав района, инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он в 2020-2022 годах получил от застройщиков взятку в виде трех квартир общей стоимостью свыше 4,1 млн руб. За это чиновник обещал помочь им в заключении договоров аренды земельных участков с последующей выдачей разрешения на строительство многоквартирных жилых домов в Мелеузе. Квартиры оформлялись на родственников чиновника через посредников.

Венера Хисамова

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