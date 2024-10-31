Экс-главу Мелеузовского района подозревают в получении взятки квартирами

Стали известны детали уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Мелеузовского района Рустэма Шамсутдинова.

Как сообщал «Ъ-Уфа», господина Шамсутдинова задержали сегодня утром. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как сообщили пресс-службы управления СКР по Башкирии, республиканские МВД и ФСБ, Рустэм Шамсутдинов, в 2020-2022 годах, являясь главой района, получил от застройщиков взятку в виде трех квартир общей стоимостью свыше 4,1 млн руб. За это чиновник обещал помочь им в заключении договоров аренды земельных участков с последующей выдачи разрешения на строительство многоквартирных жилых домов в Мелеузе. Квартиры были оформлены на родственников чиновника через посредников.

Преступление выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии с оперативниками регионального ФСБ.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Венера Хисамова