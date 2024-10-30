Водитель иномарки пострадал в ДТП на Дублере Курортного проспекта

В среду, 30 октября, на Дублере Курортного проспекта произошло ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщает пресс-служба УВД Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

По предварительным данным, водитель «Хендай» пытался развернуться на участке дороги между первым и вторым тоннелями. Однако автомобилист не учел движение попутного транспорта, что привело к столкновению с «Ауди».

В аварии пострадал водитель автомобиля «Хендай». Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место происшествия, сейчас проводят проверку.

«Ъ-Сочи» писал, что на трассе А-147 Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия произошла массовая авария. В ДТП никто не пострадал.

Мария Удовик