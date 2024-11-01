На обслуживание общественных туалетов в Уфе направят более 10 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы выбрало подрядчика для обслуживания общественных туалетов и контейнеров «в рамках проводимых мероприятий по созданию условий для массового отдыха населения», сообщается на сайте госзакупок. Победитель, который был единственным участником закупки, предложил исполнить контракт по начальной цене —10,39 млн руб. Название компании в итоговом протоколе не указано. Работы профинансирует бюджет города.

Туалеты необходимо обслуживать до конца года. Для них должен быть установлен 15-часовой режим работы с 8:00 до 23:00. Общественные туалеты находятся на Набережной улице (под этнопарком «Ватан», около СОК «Юность» и стелы «Город трудовой доблести». Туалеты модульного типа находятся на Северном, Южном и Сергиевском кладбищах, в парке Якутова, сквере имени 50-летия Победы ДК «Юбилейный», в «Уфимском ожерелье», возле Водонапорной башни на Алтайской улице, в парке Победы и парке Волна, на площади Салавата Юлаева и так далее.

Майя Иванова