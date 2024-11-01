УФАС заблокировало поставку оборудования для реабилитационного центра в Башкирии

УФАС по Башкирии приостановило два аукциона Управления капитального строительства Башкирии на вторую очередь капитального ремонта и строительства Республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок. Один из них проводился на поставку системы ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы начальной стоимостью контракта 6,84 млн руб., второй — на системы для ЛОР осмотра и терапевтических процедур начальной ценой 15,93 млн руб. Оборудование необходимо было поставить до 20 декабря.

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30 и 31 октября были подведены итоги аукционов, победители предложили исполнить контракты за 6,8 млн руб. и 15,93 млн руб. соответственно. Названия компаний в протоколах не указаны.

Жалобы в УФАС направило ООО «Башметалл». Заявитель считает, в частности, что требования, предъявляемые заказчиком избыточны и ориентированы на конкретного поставщика и производителя, а именно на АО «НПО «Сканер».

Обе жалобы должны быть рассмотрены завтра.

ООО «Башметалл», по данным Rusprofile.ru, зарегистрировано в Уфе в ноябре 2017 года. Компания занимается поставкой строительными материалами и изделиями. Владельцем является Динар Набиуллин. В 2023 году выручка ООО составила 3,9 млн руб., чистая прибыль — 2 млн руб.

Майя Иванова