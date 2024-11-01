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По факту дебоша на остановке в центре Уфы возбуждено уголовное дело

Отдел полиции №10 возбудил уголовное дело по факту хулиганства (ч. 2. ст. 213 УК РФ), совершенного на днях двумя девушками на остановке ТК «Центральный», сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе регионального МВД.

По предварительной версии, девушки распивали алкоголь в автобусе №51 ГУП «Башавтотранс». После сделанного пассажирами замечания одна из них разбила стекло автобуса, кинув в него бутылкой. При попытке сбежать их задержали очевидцы происшествия и завели в автобус, где они дожидались полицейских. В отношении девушки был составлен административный протокол за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).

Венера Хисамова

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