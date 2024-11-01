На нескольких конечных остановках Екатеринбурга установят шлагбаумы

В Екатеринбурге на конечных остановках «НПЦ Онкология», в микрорайоне Светлый и других планируют поставить шлагбаумы, которые будут открываться по выданным водителям автобусов сигналам брелоков, сообщили в мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На сегодня шлагбаум уже установлен на конечной у ТЦ «Дирижабль» — он начнет работать с 5 ноября. Ограничения на въезд были введены из-за водителей автомобилей, которые использовали площадку для стоянки общественного транспорта для парковки своих машин, из-за чего происходили сбои в расписании автобусов. Подобная проблема наблюдается на других конечных остановках.

Напомним, с 3 ноября в Академическом районе Екатеринбурга напротив дома по ул. Рябинина, 47 начнет действовать новая конечная остановка общественного транспорта. Туда будут приходить автобусы № 51, 52, 62, 87, 93.

Ирина Пичурина