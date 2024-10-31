обновлено 18:18
В Академическом районе действует открылась новая конечная остановка
В Академическом районе Екатеринбурга напротив дома по ул. Рябинина, 47 начнет действовать новая конечная остановка общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга / Анна Иванюк
С 3 ноября на конечную остановку будут приходить пять автобусов: №№ 51, 52, 62, 87, 93. Они будут ходить следующим образом:
- № 51 будет следовать до новой остановки по ул. Академика Парина — Рябинина;
- № 52 — по ул. Вильгельма де Геннина — Сахарова — Рябинина;
- № 87 — по Академика Парина — Вильгельма де Геннина – Академика Ландау;
- № 93 — по ул. Академика Парина — Рябинина;
- № 62 будет сокращен до новой остановки, то есть из маршрута исключаются ул. Академика Парина — Вильгельма Де Геннина — Сахарова — Чкалова.
Напомним, в понедельник, 4 ноября, временно перекроют движение машин на нескольких участках центральных улиц. Это связано с проведением Крестного хода в честь праздника Казанской иконы Божией Матери.