В Академическом районе действует открылась новая конечная остановка

В Академическом районе Екатеринбурга напротив дома по ул. Рябинина, 47 начнет действовать новая конечная остановка общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга / Анна Иванюк Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга / Анна Иванюк

С 3 ноября на конечную остановку будут приходить пять автобусов: №№ 51, 52, 62, 87, 93. Они будут ходить следующим образом:

№ 51 будет следовать до новой остановки по ул. Академика Парина — Рябинина;

№ 52 — по ул. Вильгельма де Геннина — Сахарова — Рябинина;

№ 87 — по Академика Парина — Вильгельма де Геннина – Академика Ландау;

№ 93 — по ул. Академика Парина — Рябинина;

№ 62 будет сокращен до новой остановки, то есть из маршрута исключаются ул. Академика Парина — Вильгельма Де Геннина — Сахарова — Чкалова.

Напомним, в понедельник, 4 ноября, временно перекроют движение машин на нескольких участках центральных улиц. Это связано с проведением Крестного хода в честь праздника Казанской иконы Божией Матери.

Полина Хабарова