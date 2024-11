Британская рок-группа The Cure выпустила первый за 16 лет альбом

Британская рок-группа The Cure презентовала новый альбом под названием «Songs of a Lost World». Это единственный альбом в дискографии группы, написанный ее лидером Робертом Смитом, за исключением пластинки 1985 года «The Head On The Door». С момента выхода альбома 2008 года «4:13 Dream» группа сосредоточилась только на выступлениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы The Cure Роберт Смит

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Лидер группы The Cure Роберт Смит

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Вступительный сингл «Alone», презентация которого прошла в сентябре, рассказывает о разрушении Земли и бессилии человечества перед этой трагедией. Композицию «And Nothing Is Forever» характеризует необычная аранжировка, и она напоминает музыку из альбома «Disintegration» 1989 года, отмечается в обзоре музыкального сайта RockFM. Финальным треком стала десятиминутная песня «Endsong».

«Альбом переполнен волнами жестких гитарных риффов, теплых синтезаторных подкладов, отголосками знакомых аккордов фортепиано и — словно вызывая в памяти звуки более ранней, аналоговой эпохи — вязкостью расплавленного винила и пальцем, нажимающим на кассетную ленту. "Songs of a Lost World" — альбом для медитации под черным светом»,— говорится в публикации The Washington Post по случаю презентации альбома.

Группа The Cure образовалась в 1976 году на волне популярности постпанка. В 1980-х годах Роберт Смит сменил имидж и добавил в творчество The Cure более легкие, ориентированные на поп-сцену композиции. Всего группа выпустила 13 студийных альбомов. В 2019 году музыкантов ввели в Зал славы рок-н-ролла.