Поезд Калининград — Адлер продолжит объезжать пять станций Курской области

Действие измененной схемы движения поезда №360/359 Калининград — Адлер продлевают до конца ноября. Пассажиров своевременно уведомят о новых условиях поездки, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Со 2 по 29 ноября поезд с отправлением из Адлера и со 2 по 30 ноября — из Калининграда будет следовать в обход пяти станций Курской области: Курчатов, Льгов-Киевский, Дмитриев-Льговский, Комаричи и Навля. Ограничения продолжают действовать для обеспечения безопасности пассажиров.

ФПК уточняет, что всех пассажиров, которые ожидают отправления этого поезда, своевременно проинформируют о внесенных изменениях через SMS-сообщения. Возврат билетов на отмененные станции в указанные даты произведут без дополнительных сборов и платежей.

«Ъ-Сочи» писал, что об изменении маршрута поезда Адлер — Калининград первоначально сообщали в начале августа. Изменения также коснулись поезда №141/142 Курск — Москва.

Мария Удовик