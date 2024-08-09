Изменен маршрут идущего по территории Курской области поезда Адлер — Калининград

В РЖД предупредили об изменении маршрута двух поездов, следующих по территории Курской области. Это сделано из соображений безопасности, рассказали в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Изменен маршрут поезда №360/359 Адлер — Калининград отправлением из Адлера и Калининграда с 7 по 12 августа. Вместо участка Льгов — Курчатов — Брянск проследуют по участку Курск — Орел — Брянск. Для посадки и высадки пассажиров исключат станции Курчатов, Льгов-Киевский, Дмитриев-Льговский, Комаричи, Навля.

Изменения также коснутся поезда №141/142 Курск — Москва отправлением из Москвы и Курска с 8 по 13 августа. Вместо участка Курск — Льгов — Михайловский Рудник — Орел состав пройдет по ветке Курск — Поныри — Орел. Больше 10 станций исключат для посадки и высадки.

В РЖД уточнили, что вернуть билеты с отмененных станций пассажиры смогут без дополнительных сборов и плат. Их предупредят об изменениях через смс-сообщения.

Вячеслав Рыжков

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