Выручка «Уралмашзавода» по РСБУ за год выросла на 23,7% до 26,9 млрд рублей

За девять месяцев 2024 года выручка ПАО «Уральского завода тяжелого машиностроения» по РСБ составила 26,94 млрд руб., что на 23,71% превышает показатели аналогичного периода 2023 года. Об этом говорится в отчете предприятия, опубликованного на сервере раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выручка "Уралмашзавода" за год увеличилась на 23,7% до 26,9 млрд рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Выручка "Уралмашзавода" за год увеличилась на 23,7% до 26,9 млрд рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно документу, себестоимость продаж «Уралмашзавода» за год увеличилась с 16,7 млрд руб. до 23 млрд руб. При этом валовая прибыль снизилась на 24,06% — с 5,07 млрд руб. за девять месяцев 2023 года до 23,09 млрд руб. в 2024 году.

Чистая прибыль предприятия снизилась на 3,6% — с 1,12 млрд руб. до 1,08 млрд руб.

ПАО «Уралмашзавод» входит в состав ГК «УЗТМ-Картэкс». Занимается производством оборудования для горнодобывающей отрасли, металлургии и атомной энергетики.

Анастасия Таначева