В Нижнекамске на капремонт тепловых сетей направят 23,4 млн рублей

В Нижнекамске на капитальный ремонт тепловых сетей выделят 23,4 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Планируется отремонтировать участок тепловода №2 от тепловой камеры №59 до тепловой камеры №60 по пр. Шинников для нужд филиала компании «Татэнерго». Протяженность участка составит 59,5 метров. Компания-подрядчик должна будет поставить материально-технические ресурсы, передать на утилизацию строительные отходы, восстановить поврежденные в ходе работ участки дорог, тротуаров. Заказчиком выступает организация «Татэнерго». Работы должны завершить с 1 июня по 30 июля 2025 года. Обязательства по договору должны быть выполнены до 8 августа следующего года.

C начала отопительного сезона (7 октября) и до 18 октября отопление не могли подключить в 12 домах Нижнекамска. После устранения неполадок и подключения тепла, 21 октября отопление отключили в девяти домах — в сетях появились прорывы.

Причину задержки подключения в «Татэнерго» объяснили плохим состоянием теплосетей. По оценке генерального директора компании Раузила Хазиева, на их реконструкцию необходимо потратить примерно 16 млрд руб.

«Знаю ситуацию в городе, на постоянной связи с "Татэнерго" и управляющими компаниями, регулярно выезжаю на сложные объекты — ситуация с трубами сложная, это настоящая проверка на прочность всех нас»,— прокомментировал длительное подключение глава Нижнекамского муниципального района Рамиль Муллин.

«Татэнерго» стало официальным поставщиком тепла в Нижнекамске 1 октября 2024 года. На баланс компания приняла 600 км сетей. Передача теплосетей госкомпании произошла из-за высокого износа отопительной инфраструктуры в городе.

Диана Соловьёва, Зарина Акбирова