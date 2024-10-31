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«Башнефть» подняла цены почти на все виды бензина

ООО «Башнефть-розница» в четвертый раз за октябрь изменила цены на топливо. По сравнению с 20 октября прежней осталась лишь стоимость литра бензина марки АИ-100 — 79,75 руб. Остальные марки подорожали на 10 коп.

АИ-95 и АИ-95 «Евро 6» стоят 55,6 руб. за литр, ATUM-95 и ATUM-95 «Евро 6» — по 56,65 руб. за литр. Стоимость литра бензина АИ-92 поднялась до 52,05 руб., а ATUM-92 — до 53,15 руб.

Летнее дизельное топливо стоит, как и прежде, 63,85 руб. за литр. Стоимость зимнего дизельного топлива составляет 64,65 руб.

Идэль Гумеров

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