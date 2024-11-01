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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 54 года президенту Всероссийской федерации волейбола Станиславу Шевченко

Станислав Шевченко

Станислав Шевченко

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Станислав Шевченко

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор АО «Первый канал» Константин Эрнст:

— Дорогой Станислав! От души поздравляю, желаю здоровья и неукротимой энергии. Тем более что нашему волейболу она сейчас особенно нужна. Рано или поздно российский спорт вернется на мировые арены, и, когда эта пружина разожмется, мало никому не покажется. А пока нужно оставаться в тонусе и радовать домашнего болельщика. Считаю, что наше совместное детище, Кубок «Первого канала» по волейболу, отлично с этим справляется. Но нельзя останавливаться — мяч в игре!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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