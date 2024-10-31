Объем выданных автокредитов в Челябинской области вырос почти в два раза

В январе-сентябре 2024 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 52,3 млрд руб., что на 92,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом по стране этот показатель вырос на 97,5%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В январе-сентябре 2024 года самую высокую динамику роста объемов выданных автокредитов продемонстрировали Ростовская (+165,6%), Самарская области (+125,3%), Чувашская (+123%), Удмуртская Республики (+116,2%) и Свердловская область (+116,2%). При этом за девять месяцев 2024 года россияне получили 1,2 млн займов на машину, что на 89,3% больше данного показателя за январь-сентябрь прошлого года.

Как отмечают в НБКИ, высокие темпы роста выдачи автокредитов объясняются эффектом низкой базы из-за дефицита новых машин в 2023 году. Также они обусловлены ожиданиями дальнейшего удорожания подобных займов из-за роста ставок и индексации утилизационного сбора.

Виталина Ярховска