Цена футбольного воспитания

Исследовательская компания CIES Football Observatory, партнер Международной федерации футбола (FIFA), составила любопытный рейтинг. CIES проанализировала эффективность академий ведущих клубов мира, взяв за основу востребованность воспитанников того или иного клуба на рынке. Лидером, что неудивительно, оказалась португальская «Бенфика». Португальский клуб давно уже является фабрикой по подготовке талантов к игре за «большие» клубы. За последние десять лет за счет продажи футболистов он заработал более €743 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одним из ярких представителей школы «Бенфики» является 20-летний Жуан Невеш, за которого в августе 2024 года ПСЖ отдал лиссабонцам €60 млн

Фото: Thibault Camus / AP Одним из ярких представителей школы «Бенфики» является 20-летний Жуан Невеш, за которого в августе 2024 года ПСЖ отдал лиссабонцам €60 млн

Фото: Thibault Camus / AP

CIES Football Observatory обнародовала данные исследования, целью которого было выяснить, какие клубы мира в наибольшей степени и с наибольшей эффективностью (и последующей отдачей) вкладываются в воспитание нового поколения. Согласно методике, принятой CIES, в расчет принимался довольно узкий временной отрезок. Игрокам, чтобы быть учтенными в рейтинге, требовалось присутствовать в заявке 1 из 49 топовых клубов мира (почему команд именно 49, CIES не поясняет) на 1 октября 2024 года и регулярно выступать за команду (исключение сделано для резервных голкиперов).

При этом CIES дала свое определение клуба, подготовившего игрока. Это команда, за которую игрок в возрасте от 15 до 21 года включительно, иными словами за последние шесть лет, провел не менее трех сезонов. Успешность футболиста, после того как он покинул родной клуб, определяется с учетом того, сколько минут он провел на поле в матчах за основную команду нового клуба за последний год, и его полезности на поле (у CIES на этот счет имеется своя система оценки). По совокупности всех факторов клуб получает некий «индекс тренировки».

Победителем «конкурса» оказалась португальская «Бенфика».

Сразу 94 воспитанника лиссабонцев из вышеозначенной возрастной категории на данный момент регулярно выступают в командах элитных дивизионов по всему миру. На втором месте аргентинский «Бока Хуниорс» (93 игрока), на третьем — «Барселона» (81).

Наиболее эффективные академии по данным на 1 октября 2024 года (мировой рейтинг) Клуб Количество выпускников академии Остались в клубе Спортивный коэффициент выпускников (%) 1. «Бенфика» (Португалия) 94 8 10,3 2. «Бока Хуниорс» (Аргентина») 93 16 9,9 3. «Риверт Плейт» (Аргентина» 89 12 8,8 4. «Дефенсор» (Уругвай) 87 15 –1,6 5. «Аякс» 85 12 11,1 6. «Барселона» (Испания) 81 12 21,7 7. «Динамо» (Хорватия) 80 8 4.1 8. «Црвена Звезда» (Сербия) 78 6 7,4 9. «Динамо» (Украина) 74 19 5,5 10. «Спортинг» (Португалия) 73 5 12,3

В победе лиссабонцев ничего неожиданного нет. «Бенфика» давно является отлично отлаженной машиной по подготовке и развитию талантов. Через систему лиссабонцев прошли такие известные футболисты, как, например, Бернарду Силва, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Жуан Феликс («Челси»). Список можно продолжать. Из наиболее свежих представителей школы «Бенфики» — 20-летний Жуан Невеш, за которого в августе 2024 года ПСЖ отдал лиссабонцам €60 млн.

Секрет португальцев в том, что касается воспитания нового поколения, очевиден. В структуре клуба, согласно сведениям портала Jobs in Football, постоянно тренируются не менее 500 игроков разных возрастов. При этом команды обеспечены должной тренировочной инфраструктурой. С игроками работают 115 тренеров (1 специалист на 4,3 футболиста), плюс еще 90 человек обеспечивают функционирование системы.

Эффективность системы, построенной «Бенфикой», подтверждается статистикой продаж клуба.

Согласно подсчетам портала Transfermarkt, за последние десять лет прибыль «Бенфики» от продажи своих воспитанников превысила €743 млн. Это значительно больше, чем показатель любого другого клуба на планете за тот же период. На втором месте идет голландский «Аякс» (€483 млн), на третьем — австрийский «Зальцбург» (€463 млн).

Наиболее эффективные академии по данным на 1 октября 2024 года (топ-5 лиг) Клуб Количество выпускников академии Остались в клубе Спортивный коэффициент выпускников (%) 1. «Барселона» (Испания) 46 12 27,4 2. «Реал» (Испания) 34 3 29,4 3. ПСЖ 35 5 12,9 4. «Валенсия» 26 11 22,8 5. «Ренн» (Франция) 25 2 22,3 6. «Лион» 25 6 19,8 7. «Челси» (Англия) 23 3 29,8 8. «Реал Сосьедад» (Испания) 24 16 23,5 9. «Манчестер Сити» (Англия) 22 4 31,2 10. «Аякс» 24 0 19,1

Впрочем, в отчетности CIES есть и моменты, которые могут поставить под сомнение эффективность системы «Бенфики». Португальская система отлично подходит при подготовке игроков для команд высших дивизионов в целом по миру. А вот если говорить о футболистах, которые затем сумеют не затеряться в одной из команд пяти ведущих национальных первенств планеты (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция), то тут иная картина. И главенствуют в ней «самые большие» клубы. В топ-клубах «большой пятерки» больше всего воспитанников «Барселоны» (46 человек). На втором месте «Пари Сен-Жермен» (35), на третьем — мадридский «Реал» (34).

Александр Петров