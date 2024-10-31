Местный житель заблудился в лесу Сочи

В среду, 30 октября, 47-летний местный житель заблудился в лесном массиве у Министерских озер в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю

Вчера вечером сочинец обратился за помощью после того, как провел около часа в поисках выхода из леса, осознав, что движется по кругу и не может найти тропу. Сотрудники спасательной службы быстро установили связь с грибником по мобильному телефону и начали координировать его действия. Местного жителя удалось оперативно обнаружить и вывести из лесного массива в ближайший населенный пункт. Медицинская помощь грибнику не потребовалась.

По данным МЧС России, за последний месяц специалисты службы провели восемь успешных операций по спасению грибников. Диспетчеры также оказали телефонные консультации трем другим заблудившимся гражданам, предоставив им необходимые рекомендации для безопасного выхода из леса.

С начала года в Сочи потерялись восемь грибников. В прошлом году в Хостинском районе заблудилась пожилая женщина. Ее так и не нашли.

Мария Удовик