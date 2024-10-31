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В Елабуге завершили капитальный ремонт лицея №10

В многопрофильном лицее №10 Елабуги завершился капитальный ремонт, включавший утепление и обновление кровли и фасада. Об этом сообщил глава Елабужского района Татарстана Рустем Нуриев.

Заказчиком проекта на сумму 20 млн руб. является департамент строительства при исполкоме района. В рамках ремонта специалисты утеплили здание, заменили покрытия, выполнили работы по теплоизоляции и установке парапетов.

По условиям тендера подрядчик обязался завершить ремонт в течение 20 дней с момента подписания договора, срок которого истекает 30 декабря 2024 года.

Анар Зейналов

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