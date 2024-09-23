В Елабуге отремонтируют лицей на ул. Марджани за 20 млн рублей

В многопрофильном лицее №10 в Елабуге запланирован капитальный ремонт на сумму 20 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

В здании отремонтируют и утеплят кровлю и покрытия, устроят наружную теплоизоляцию, брандмауэры, парапеты и т. д.

Заказчиком выступает департамент строительства при Исполкоме Елабужского района. Ремонтные работы должны выполнить в течение 20 дней с момента заключения договора. Контракт будет действовать до 30 декабря 2024 года.

Диана Соловьёва