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В Елабуге отремонтируют лицей на ул. Марджани за 20 млн рублей

В многопрофильном лицее №10 в Елабуге запланирован капитальный ремонт на сумму 20 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

В здании отремонтируют и утеплят кровлю и покрытия, устроят наружную теплоизоляцию, брандмауэры, парапеты и т. д.

Заказчиком выступает департамент строительства при Исполкоме Елабужского района. Ремонтные работы должны выполнить в течение 20 дней с момента заключения договора. Контракт будет действовать до 30 декабря 2024 года.

Диана Соловьёва

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