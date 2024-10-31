Первых лиц на саммите БРИКС встречали модели в костюмах с татарской кожаной мозаикой

Первых лиц на саммите БРИКС в Казани встречали модели в костюмах с уникальной татарской кожаной мозаикой, которая не зафиксирована в современном искусстве других народов. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказал дизайнер Султан Салиев.

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На изготовление коллекции ушло четыре месяца. Разработкой костюмов дизайнер занимался совместно с президентом Татарстанской республиканской общественной организации «Мисс Татарстан» Изольдой Сахаровой. Впервые коллекция была представлена в январе 2024 года.

«В предыдущих коллекциях мы никогда не использовали уникальную татарскую кожаную мозаику. Эту идею мы долго вынашивали, так как эта вышивка достаточно кропотливая и финансово затратная, но Изольда Генриевна обычно всегда мыслит на шаг впереди, и в прошлом году мы приступили к этой коллекции»,— отметил дизайнер.

Коллекция выполнена в виде бархатных стеганых пальто с меховой оторочкой в цвет основной ткани и отделки. Дизайнер отметил, что изюминкой каждой модели были знаковые элементы для татарского и русского костюмов в технике «казанский шов».

«Казанский шов» — это способ соединения вручную узорно выкроенных деталей кожи встык. В создании шва одновременно используются две нити — тачная и вышивальная. Тачная нить соединяет детали кроя, а вышивальная — украшает шов разноцветными нитками (золотые и серебряные нити, шелк, хлопок). Таким образом, шов играет двойную роль — соединяющую и украшающую. Особенность такого узорного изделия в том, что конструктивные швы не видны, поэтому создается впечатление бесшовности.

Ткани для этой коллекции — это шелковый бархат с рисунками пейсли (восточный огурец), собирались авторами несколько лет и «в основном привозились из различных поездок». «У меня много приглашений с показами по России и за рубежом, и в поездках я стараюсь посещать магазины европейских тканей. Интересные или подходящие под определенные проекты ткани покупаю, так и для этих костюмов я привозил из таких поездок»,— рассказал Султан Салиев.

Также дизайнер отметил, что в непосредственном изготовлении коллекции принимали участие мастера по кожаной мозаике Айрат Султанов и мастерица по головным уборам Венера.

Зарина Акбирова