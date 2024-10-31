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Сочи возглавил топ направлений для отдыха на Черном море с января по декабрь

Сочи стал самым популярным направлением для отдыха на Черном море с января по декабрь. Курорт собрал 36% бронирований. В среднем путешественники предпочитаю шестидневные поездки. Средняя стоимость ночи составляет 4,3 тыс. руб., сообщает сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Фото: Александра Каверина

Фото: Александра Каверина

За Сочи следует Анапа, которая собрала 16% бронирований. В среднем туристы отдыхают в городе семь дней. Средняя стоимость ночи на курорте составляет 4,1 тыс. руб.

На третьем месте расположился Геленджик с 9% броней. При средней продолжительности поездки в пять дней стоимость ночи составляет 4,9 тыс. руб.

Замыкает топ-10 популярных направлений для отдыха на Черном море Архипо-Осиповка. Средняя продолжительность поездки — пять ночей. Средняя стоимость ночи составляет 4,5 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что в горах Сочи стоимость проживания в отеле на новогодние праздники для семьи из трех человек составляет почти 90 тыс. руб. за семь дней без питания. Более доступные предложения можно найти на побережье курорта.

Мария Удовик

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