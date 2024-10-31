Ночью 16 пожарных тушили частный дом в Сочи

В среду, 30 октября, в селе Измайлово в Сочи загорелся частный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

О возгорании сообщили диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 21:16. Спасатели, которые прибыли на указанный адрес, установили, что загорелся частный дом на площади 100 кв. м.

Локализовать возгорание удалось в 22:07. Пожарные полностью потушили огонь в 22:18.

По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлекли 16 сотрудников МЧС. Специалисты задействовали четыре единицы техники.

«Ъ-Сочи» писал, что на улице Волоколанская загорелся двухэтажный дом на площади 200 «квадратов». Для ликвидации огня привлекли 28 сотрудников МЧС.

Мария Удовик