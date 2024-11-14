Почему китайские электрокары дешевле европейских

Несмотря на то что еще в 2018 году китайские электромобили не пользовались спросом у россиян, в текущем году их продажи растут. Так, еще пять лет назад продажи электромобилей в России составляли около 3 тыс. единиц, в то время как только за январь—сентябрь 2024 года реализовано практически 14 тыс. новых электромобилей. Пять лет назад в списках лидеров по продажам числились японские, американские и европейские электрокары — BMW i3, Renault Kangoo ZE и Twizy, Jaguar I-Pace, Tesla. На сегодняшний день в топе преимущественно представители китайского автопрома: Zeekr, Avatr, Ora.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко

Фото: Предоставлено Альфа - Лизинг Рководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко

Фото: Предоставлено Альфа - Лизинг

Аналогичная картина наблюдается и в Китае, где на домашнем рынке представлено намного больше брендов. Электромобили из КНР отличаются оригинальным дизайном, более выгодной ценой при достаточно высоком оснащении. Основная причина демократичной ценовой политики автоконцернов Китая — наличие собственных производств всех комплектующих для выпуска электромобилей (от кузова до аккумулятора), в то время как многие европейские представители автопрома имеют производственные мощности не на территории собственных государств.

Например, бренд Smart на 50% принадлежит Geely и Mercedes-Benz, но выпуск модели Smart #1 осуществляется на заводе Geely в Чжэцзяне Хаоцин. Поэтому стоимость китайских электромобилей значительно меньше, чем представителей западных марок. Например, стартовая цена нового Zeekr 001 в базовой комплектации в России составляет 5,5 млн руб., тогда как цена Tesla стартует от 7,79 млн руб. При этом современность и качество китайских электромобилей уже оценили не только российские автомобилисты, но и потребители глобального рынка. Например, в текущем году продажи китайских электрокаров практически сравнялись с уровнем реализации американских моделей Tesla в мире: разница составила всего 18 тыс. единиц.

Главным конкурентом Tesla со стороны китайского автопрома выступает марка BYD. Уже в следующем году китайские электромобили могут занять около 15% европейского рынка электрокаров. В России же тормозит рост объемов производства отечественных электромобилей прежде всего низкий уровень спроса, в том числе по причине недостаточного развития зарядной инфраструктуры, сервисных центров по обслуживанию и ремонту электрокаров в нашей стране. В связи с этим выпуск электромобилей невыгоден отечественным автоконцернам и в итоге за последние два года в России выпущено всего 11 тыс. собственных электрокаров. Чем ниже уровень предложения, тем выше стоимость электромобилей. Несмотря на прогнозы роста доли отечественных электромобилей в структуре российского авторынка до 10% к 2030 году, для реализации этого плана необходимо больше государственной поддержки не только для производителей электрокаров, но и для конечных пользователей. Пока такие льготы, как бесплатные парковки, проезд по некоторым платным дорогам федерального значения, зарядка электромобилей на определенных типах станций, доступны владельцам электромобилей только в некоторых регионах России.