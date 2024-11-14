Золото: какую стратегию выбрать частному инвестору

Золото остается в центре внимания: с начала года его цена поднималась до рекордных $2800 за унцию (+35%) благодаря началу мягкой монетарной политики в Европе и резкому снижению ставки в США. Переизбрание Дональда Трампа вызвало техническую коррекцию — реакцию рынка на его жесткий курс в международной политике и возможное усиление торговых барьеров, что временно укрепило доллар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Сушков, управляющий партнер Astero Falcon.

Фото: Предоставлено Astero Falcon Илья Сушков, управляющий партнер Astero Falcon.

Фото: Предоставлено Astero Falcon

В марте мы прогнозировали достижение $3000 за унцию на горизонте пяти лет, однако теперь не исключаем, что этот уровень будет достигнут раньше. Как российским частным инвесторам извлечь максимальную выгоду из этой «золотой лихорадки»? Золото сегодня — это не только стратегический актив, но и потенциальный инструмент для быстрого дохода. На рынке сформировались две основные стратегии, которыми пользуются частные инвесторы.

Краткосрочная тактика: спекуляция на цене. На фоне геополитической напряженности, инфляционных ожиданий и смягчения монетарной политики в США спрос на золото остается высоким. Это создает волатильность, что позволяет получить прибыль в краткосрочном периоде. По данным Всемирного совета по золоту, спрос на золото в третьем квартале 2024 года составил 1313 тонн, установив исторический рекорд. Для тех, кто хочет сыграть на колебаниях цен, это благоприятное время. Долгосрочная стратегия защиты капитала. Золото воспринимается как защита от инфляции и кризисов, что актуально в условиях нестабильности валют. В 2024 году глобальный инвестиционный спрос на металл вырос более чем в два раза, до 364 тонн. Большая часть этих инвестиций приходится на золотые ETF, что подчеркивает традиционную его роль как «тихой гавани». Российские инвесторы также видят в золоте защиту от валютных колебаний, что важно в долгосрочной перспективе.

Сегодня на рынке существует несколько основных способов инвестирования в золото, каждый из них имеет свои особенности.

Физическое золото: слитки и монеты. Традиционный и надежный метод, который популярен среди тех, кто стремится минимизировать зависимость от финансовых посредников.

Традиционный и надежный метод, который популярен среди тех, кто стремится минимизировать зависимость от финансовых посредников. Биржевое золото. Ликвидный и удобный инструмент, доступный на Московской бирже, минимизирующий издержки на хранение и позволяющий покупку и продажу в любой момент.

Ликвидный и удобный инструмент, доступный на Московской бирже, минимизирующий издержки на хранение и позволяющий покупку и продажу в любой момент. Фонды и ПИФы на золото. Удобный вариант вложений через управляющие компании, но долгосрочно инвесторам важно учитывать комиссии за управление и издержки при выходе. По данным на конец 2024 года, управляющие компании показывают доходность, сопоставимую с биржевыми аналогами, но на длинных дистанциях прямое владение золотом более выгодно.

Удобный вариант вложений через управляющие компании, но долгосрочно инвесторам важно учитывать комиссии за управление и издержки при выходе. По данным на конец 2024 года, управляющие компании показывают доходность, сопоставимую с биржевыми аналогами, но на длинных дистанциях прямое владение золотом более выгодно. Обезличенные металлические счета (ОМС). Простой способ без физического владения, позволяющий инвестировать небольшие суммы без хранения, но ограничивающий возможность вывоза активов за рубеж и с меньшей надежностью, чем физическое золото.

Из всех инструментов именно физическое золото остается главным выбором обеспеченных россиян, несмотря на его высокие трансакционные издержки. В чем же его преимущества?

Физический металл — это актив, который, в отличие от биржевых инструментов и фондов, можно в прямом смысле держать в руках. Он не зависит от финансовых посредников и доступа к биржевым платформам, его нельзя заморозить или наложить на него санкции. Это, в конце концов, движимое имущество. В условиях экономической и политической неопределенности слитки и монеты дают инвесторам чувство контроля над капиталом и уверенность в том, что их активы защищены. Даже с учетом разницы между ценой покупки и продажи физическое золото остается предпочтительным для состоятельных россиян, так как оно выступает «запасом на черный день». При этом бумажное золото (БПИФы и фонды) подвержено системным рискам, связанным с биржевой волатильностью. Оно легко может оказаться недоступным в случае сильного экономического потрясения или регуляторного давления.

Отдельно выделю тенденцию вывоза физического золота за границу. Многие состоятельные россияне предпочитают хранить золотые слитки в стабильных юрисдикциях, чтобы обезопасить их от потенциальных санкций или заморозки активов. Такой подход позволяет уберечь капитал и обеспечивает доступ к активу в случае экономических или политических потрясений.

Мы ожидаем, что золото продолжит свой восходящий тренд, и на это есть ряд причин.

Снижение процентных ставок в США. Ожидается, что ФРС продолжит снижать ставки в 2025 году, что традиционно поддерживает рост цены золота. Исторически периоды смягчения денежно-кредитной политики в США совпадают с укреплением позиций золота, поскольку снижение доходности по долларовым активам делает альтернативные защитные активы более привлекательными.

Ожидается, что ФРС продолжит снижать ставки в 2025 году, что традиционно поддерживает рост цены золота. Исторически периоды смягчения денежно-кредитной политики в США совпадают с укреплением позиций золота, поскольку снижение доходности по долларовым активам делает альтернативные защитные активы более привлекательными. Политические и экономические риски. Торговые конфликты и глобальная дестабилизация только усиливают спрос на золото как политический хедж. Так, центральные банки остаются активными покупателями золота, начав значительное накопление с 2010 года. За это время они добавили более 7800 тонн золота в свои резервы, причем около четверти объема закупок пришлось на последние два года.

Торговые конфликты и глобальная дестабилизация только усиливают спрос на золото как политический хедж. Так, центральные банки остаются активными покупателями золота, начав значительное накопление с 2010 года. За это время они добавили более 7800 тонн золота в свои резервы, причем около четверти объема закупок пришлось на последние два года. Инфляционные риски. Исторически золото демонстрирует положительную динамику в условиях высокой инфляции, когда фиатные валюты обесцениваются.

Исторически золото демонстрирует положительную динамику в условиях высокой инфляции, когда фиатные валюты обесцениваются. Рост популярности технологических металлов. В 2024 году спрос на золото со стороны технологического сектора вырос на 7%, особенно в связи с развитием AI и других технологий.

В 2024 году спрос на золото со стороны технологического сектора вырос на 7%, особенно в связи с развитием AI и других технологий. Диверсификация. Золото обновило исторические максимумы не только в долларах США, но и в японской иене, евро, швейцарском франке и многих других валютах. Это подчеркивает глобальный характер интереса к золоту, так как инвесторы по всему миру рассматривают его как защиту от валютных рисков.

Расширять ли свои золотые вложения? Золото остается одним из самых надежных активов, способным защитить капитал как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Высокий спрос со стороны центральных банков, инфляционные риски, ожидаемое снижение ставок и глобальная политическая нестабильность только усиливают его привлекательность. Для частных инвесторов золото становится главной страховкой от валютных рисков и важным инструментом защиты от экономической неопределенности. Тем, кто ценит ликвидность, биржевые инструменты предлагают гибкость управления, тогда как физический металл — это долгосрочная «золотая подушка безопасности», которой не страшны рыночная турбулентность и санкционные риски.

Илья Сушков, управляющий партнер Astero Falcon