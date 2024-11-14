Золото: какую стратегию выбрать частному инвестору
Золото остается в центре внимания: с начала года его цена поднималась до рекордных $2800 за унцию (+35%) благодаря началу мягкой монетарной политики в Европе и резкому снижению ставки в США. Переизбрание Дональда Трампа вызвало техническую коррекцию — реакцию рынка на его жесткий курс в международной политике и возможное усиление торговых барьеров, что временно укрепило доллар.
Илья Сушков, управляющий партнер Astero Falcon.
Фото: Предоставлено Astero Falcon
В марте мы прогнозировали достижение $3000 за унцию на горизонте пяти лет, однако теперь не исключаем, что этот уровень будет достигнут раньше. Как российским частным инвесторам извлечь максимальную выгоду из этой «золотой лихорадки»? Золото сегодня — это не только стратегический актив, но и потенциальный инструмент для быстрого дохода. На рынке сформировались две основные стратегии, которыми пользуются частные инвесторы.
- Краткосрочная тактика: спекуляция на цене. На фоне геополитической напряженности, инфляционных ожиданий и смягчения монетарной политики в США спрос на золото остается высоким. Это создает волатильность, что позволяет получить прибыль в краткосрочном периоде. По данным Всемирного совета по золоту, спрос на золото в третьем квартале 2024 года составил 1313 тонн, установив исторический рекорд. Для тех, кто хочет сыграть на колебаниях цен, это благоприятное время.
- Долгосрочная стратегия защиты капитала. Золото воспринимается как защита от инфляции и кризисов, что актуально в условиях нестабильности валют. В 2024 году глобальный инвестиционный спрос на металл вырос более чем в два раза, до 364 тонн. Большая часть этих инвестиций приходится на золотые ETF, что подчеркивает традиционную его роль как «тихой гавани». Российские инвесторы также видят в золоте защиту от валютных колебаний, что важно в долгосрочной перспективе.
Сегодня на рынке существует несколько основных способов инвестирования в золото, каждый из них имеет свои особенности.
- Физическое золото: слитки и монеты. Традиционный и надежный метод, который популярен среди тех, кто стремится минимизировать зависимость от финансовых посредников.
- Биржевое золото. Ликвидный и удобный инструмент, доступный на Московской бирже, минимизирующий издержки на хранение и позволяющий покупку и продажу в любой момент.
- Фонды и ПИФы на золото. Удобный вариант вложений через управляющие компании, но долгосрочно инвесторам важно учитывать комиссии за управление и издержки при выходе. По данным на конец 2024 года, управляющие компании показывают доходность, сопоставимую с биржевыми аналогами, но на длинных дистанциях прямое владение золотом более выгодно.
- Обезличенные металлические счета (ОМС). Простой способ без физического владения, позволяющий инвестировать небольшие суммы без хранения, но ограничивающий возможность вывоза активов за рубеж и с меньшей надежностью, чем физическое золото.
Из всех инструментов именно физическое золото остается главным выбором обеспеченных россиян, несмотря на его высокие трансакционные издержки. В чем же его преимущества?
- Физический металл — это актив, который, в отличие от биржевых инструментов и фондов, можно в прямом смысле держать в руках. Он не зависит от финансовых посредников и доступа к биржевым платформам, его нельзя заморозить или наложить на него санкции. Это, в конце концов, движимое имущество. В условиях экономической и политической неопределенности слитки и монеты дают инвесторам чувство контроля над капиталом и уверенность в том, что их активы защищены. Даже с учетом разницы между ценой покупки и продажи физическое золото остается предпочтительным для состоятельных россиян, так как оно выступает «запасом на черный день». При этом бумажное золото (БПИФы и фонды) подвержено системным рискам, связанным с биржевой волатильностью. Оно легко может оказаться недоступным в случае сильного экономического потрясения или регуляторного давления.
Отдельно выделю тенденцию вывоза физического золота за границу. Многие состоятельные россияне предпочитают хранить золотые слитки в стабильных юрисдикциях, чтобы обезопасить их от потенциальных санкций или заморозки активов. Такой подход позволяет уберечь капитал и обеспечивает доступ к активу в случае экономических или политических потрясений.
Мы ожидаем, что золото продолжит свой восходящий тренд, и на это есть ряд причин.
- Снижение процентных ставок в США. Ожидается, что ФРС продолжит снижать ставки в 2025 году, что традиционно поддерживает рост цены золота. Исторически периоды смягчения денежно-кредитной политики в США совпадают с укреплением позиций золота, поскольку снижение доходности по долларовым активам делает альтернативные защитные активы более привлекательными.
- Политические и экономические риски. Торговые конфликты и глобальная дестабилизация только усиливают спрос на золото как политический хедж. Так, центральные банки остаются активными покупателями золота, начав значительное накопление с 2010 года. За это время они добавили более 7800 тонн золота в свои резервы, причем около четверти объема закупок пришлось на последние два года.
- Инфляционные риски. Исторически золото демонстрирует положительную динамику в условиях высокой инфляции, когда фиатные валюты обесцениваются.
- Рост популярности технологических металлов. В 2024 году спрос на золото со стороны технологического сектора вырос на 7%, особенно в связи с развитием AI и других технологий.
- Диверсификация. Золото обновило исторические максимумы не только в долларах США, но и в японской иене, евро, швейцарском франке и многих других валютах. Это подчеркивает глобальный характер интереса к золоту, так как инвесторы по всему миру рассматривают его как защиту от валютных рисков.
Расширять ли свои золотые вложения? Золото остается одним из самых надежных активов, способным защитить капитал как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Высокий спрос со стороны центральных банков, инфляционные риски, ожидаемое снижение ставок и глобальная политическая нестабильность только усиливают его привлекательность. Для частных инвесторов золото становится главной страховкой от валютных рисков и важным инструментом защиты от экономической неопределенности. Тем, кто ценит ликвидность, биржевые инструменты предлагают гибкость управления, тогда как физический металл — это долгосрочная «золотая подушка безопасности», которой не страшны рыночная турбулентность и санкционные риски.