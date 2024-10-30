Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Жалуйся хоть бабушке своей, хоть Бастрыкину»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку бездействия силовиков

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал проверить информацию о непринятии мер по привлечению напавшего на жителя Казани к уголовной ответственности. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому организовать проверку и доложить об установленных обстоятельствах. Жителя Казани Петра Третьяка более двух лет назад чуть не переехал автомобиль. Все это время господин Третьяк пытается добиться возбуждения уголовного дела в отношении водителя.

Житель Казани Петр Третьяк более двух лет не может добиться возбуждения уголовного дела в отношении мужчины, который чуть не переехал его на автомобиле.

Петр Третьяк сообщил «Ъ Волга-Урал», что инцидент произошел 24 мая 2022 года около 17:00 в аптеке. Незнакомый мужчина в грубой форме заявил, что тот нарушает порядок очереди. Разногласия между покупателями переросли в драку. Свидетелями происходящего были фармацевты. Конфликт продолжился и после того, как оба его участника вышли из аптеки. По словам господина Третьяка, предоставившего «Ъ Волга-Урал» видео инцидента, оппонент пригрозил расправой и сначала сбил, а потом чуть не переехал его. На высказанное намерение написать заявление в полицию водитель ответил: «Жалуйся хоть бабушке своей, хоть Бастрыкину».

На место приехали полицейские, сотрудники скорой помощи и ГИБДД. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Травматология и судебно-медицинская экспертиза (СМЭ) зарегистрировали ушиб сустава, растяжение связок правого плеча, синяки, ушибы и ссадины. Сотрудники ГИБДД оформили инцидент как ДТП.

В июне 2022 года ГИБДД передала материалы в полицию, где дело оформили уже как обоюдное нанесение побоев. Как рассказал Петр Третьяк, на него и второго участника конфликта составили административные протоколы и оштрафовали на пять тыс. руб. Господин Третьяк полагает, что изменение квалификации происшествия произошло, поскольку напавший на него человек является родственником заслуженного врача Татарстана и известного судебного медицинского эксперта, который имеет большой вес в силовых структурах и правительстве республики.

В марте 2023 года Петр Третьяк обратился в Санкт-Петербургский институт независимой экспертизы и оценки. Причиной он назвал отказ полиции назначать экспертизу по его заявлениям. Специалист Санкт-Петербургского института подтвердил наличие у жителя Казани посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Врач связал диагноз пациента с тем, что ранее его здоровью был нанесен вред. Отмечается, что до инцидента у пострадавшего не было признаков ПТСР.

В 2023 году Петр Третьяк безрезультатно побывал на личном приеме у действующего на тот момент главы МВД Татарстана Артема Хохорина (ушел в отставку в декабре 2023 года). В августе 2024 года казанец пошел на прием к новому главе МВД Татарстана Дамиру Сатретдинову. Через несколько дней после этого в отношении водителя возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Правда уже в сентябре прокуратура Советского района отменила постановление о возбуждении уголовного дела. В документе, который предоставил собеседник, говорится, что решение является «необоснованным, вынесенным преждевременно без проведения надлежащей проверки».

29 октября делом Петра Третьяка заинтересовался Александр Бастрыкин и поручил провести проверку о несоблюдении мер по привлечению напавшего на жителя Казани к уголовной ответственности.

На запрос «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе МВД Татарстана рассказали, что возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), а пострадавшему назначена психофизиологическая экспертиза в институте им. Сербского в Москве. В ответе пресс-службы не уточняется дата возбуждения дела.

В Главном следственном управлении МВД сообщили, что 29 октября прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 111 УК РФ, а материалы направили в Следственное управление Следственного комитета по Татарстану. В прокуратуре на момент публикации на запрос «Ъ Волга-Урал» не ответили, однако источник издания отметил, что делом занимается Следственный комитет.

Юрист Антон Смирнов, изучив материалы, заявил, что основания для возбуждения уголовного дела есть. Специалист посоветовал обращаться с полноценной жалобой и доказательственной базой в Генеральную прокуратуру РФ. По мнению Антона Смирнова, у дела есть перспективы, если выйти с регионального уровня. В отношении ведомств, не дававших разбирательству ход, могут быть приняты меры. Юрист также советует повторно обратиться с жалобой в СК на имя Александра Бастрыкина, чтобы у ведомства был полноценный контроль за ситуацией.

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...