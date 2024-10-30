Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал проверить информацию о непринятии мер по привлечению напавшего на жителя Казани к уголовной ответственности. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому организовать проверку и доложить об установленных обстоятельствах. Жителя Казани Петра Третьяка более двух лет назад чуть не переехал автомобиль. Все это время господин Третьяк пытается добиться возбуждения уголовного дела в отношении водителя.

Житель Казани Петр Третьяк более двух лет не может добиться возбуждения уголовного дела в отношении мужчины, который чуть не переехал его на автомобиле.

Петр Третьяк сообщил «Ъ Волга-Урал», что инцидент произошел 24 мая 2022 года около 17:00 в аптеке. Незнакомый мужчина в грубой форме заявил, что тот нарушает порядок очереди. Разногласия между покупателями переросли в драку. Свидетелями происходящего были фармацевты. Конфликт продолжился и после того, как оба его участника вышли из аптеки. По словам господина Третьяка, предоставившего «Ъ Волга-Урал» видео инцидента, оппонент пригрозил расправой и сначала сбил, а потом чуть не переехал его. На высказанное намерение написать заявление в полицию водитель ответил: «Жалуйся хоть бабушке своей, хоть Бастрыкину».

На место приехали полицейские, сотрудники скорой помощи и ГИБДД. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Травматология и судебно-медицинская экспертиза (СМЭ) зарегистрировали ушиб сустава, растяжение связок правого плеча, синяки, ушибы и ссадины. Сотрудники ГИБДД оформили инцидент как ДТП.

В июне 2022 года ГИБДД передала материалы в полицию, где дело оформили уже как обоюдное нанесение побоев. Как рассказал Петр Третьяк, на него и второго участника конфликта составили административные протоколы и оштрафовали на пять тыс. руб. Господин Третьяк полагает, что изменение квалификации происшествия произошло, поскольку напавший на него человек является родственником заслуженного врача Татарстана и известного судебного медицинского эксперта, который имеет большой вес в силовых структурах и правительстве республики.

В марте 2023 года Петр Третьяк обратился в Санкт-Петербургский институт независимой экспертизы и оценки. Причиной он назвал отказ полиции назначать экспертизу по его заявлениям. Специалист Санкт-Петербургского института подтвердил наличие у жителя Казани посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Врач связал диагноз пациента с тем, что ранее его здоровью был нанесен вред. Отмечается, что до инцидента у пострадавшего не было признаков ПТСР.

В 2023 году Петр Третьяк безрезультатно побывал на личном приеме у действующего на тот момент главы МВД Татарстана Артема Хохорина (ушел в отставку в декабре 2023 года). В августе 2024 года казанец пошел на прием к новому главе МВД Татарстана Дамиру Сатретдинову. Через несколько дней после этого в отношении водителя возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Правда уже в сентябре прокуратура Советского района отменила постановление о возбуждении уголовного дела. В документе, который предоставил собеседник, говорится, что решение является «необоснованным, вынесенным преждевременно без проведения надлежащей проверки».

29 октября делом Петра Третьяка заинтересовался Александр Бастрыкин и поручил провести проверку о несоблюдении мер по привлечению напавшего на жителя Казани к уголовной ответственности.

На запрос «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе МВД Татарстана рассказали, что возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), а пострадавшему назначена психофизиологическая экспертиза в институте им. Сербского в Москве. В ответе пресс-службы не уточняется дата возбуждения дела.

В Главном следственном управлении МВД сообщили, что 29 октября прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 111 УК РФ, а материалы направили в Следственное управление Следственного комитета по Татарстану. В прокуратуре на момент публикации на запрос «Ъ Волга-Урал» не ответили, однако источник издания отметил, что делом занимается Следственный комитет.

Юрист Антон Смирнов, изучив материалы, заявил, что основания для возбуждения уголовного дела есть. Специалист посоветовал обращаться с полноценной жалобой и доказательственной базой в Генеральную прокуратуру РФ. По мнению Антона Смирнова, у дела есть перспективы, если выйти с регионального уровня. В отношении ведомств, не дававших разбирательству ход, могут быть приняты меры. Юрист также советует повторно обратиться с жалобой в СК на имя Александра Бастрыкина, чтобы у ведомства был полноценный контроль за ситуацией.

Диана Соловьёва