Главе СК РФ доложат о деле казанца, которого 2 года назад сбила машина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о жителе Казани, которого два года назад сбил автомобиль. Сообщается, что водителя до сих пор не привлекли к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

В эфире одного из федеральных телеканалов рассказали о жителе Казани, который уже два года пытается добиться возбуждения уголовного дела. Сообщалось, что казанца умышленно сбил агрессивно настроенный водитель автомобиля. По мнению пострадавшего, из материалов проверки органов МВД пропадают документы. Житель Казани объясняет это родственными связями водителя с известным судебно-медицинским экспертом.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому организовать проверку и доложить об установленных обстоятельствах.

Диана Соловьёва