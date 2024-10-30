В Екатеринбурге врачи спасли женщину с опухолью весом более 8 кг

Врачи городской клинической больницы № 14 Екатеринбурга спасли 56-летнюю женщину, удалив доброкачественную опухоль весом 8,8 кг. У нее была миома матки, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Женщина весом 49 кг и ростом 155 см наблюдала увеличение живота два года. «Она полагала, что фигура изменилась по естественным причинам, и не обращалась к медикам»,— рассказали в минздраве. Там добавили, что она пришла на прием к врачу, когда проблему нельзя было игнорировать.

«Пациентка хорошо перенесла вмешательство, ее выписали на шестые сутки для последующей реабилитации и наблюдения в женской консультации»,— добавила врач акушер-гинеколог Эльвира Шакирьянова.

Напомним, ранее врачи Нижневартовской детской окружной больницы (Ханты-Мансийский автономный округ-ХМАО) использовали иммунотерапию для лечения двухлетнего пациента с нейробластомой и метастазами в позвоночнике. Объем опухоли у мальчика уменьшился с 68 до 23 см.

Виталий Красиков