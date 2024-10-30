В Казани врача-стоматолога осудили за пособничество в приобретении наркотиков

Кировский районный суд Казани признал врача-стоматолога виновным в пособничестве при передаче наркотиков осужденному в следственном изоляторе. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Татарстан.

По версии следствия, 13 февраля 2024 года врач, пользуясь служебным доступом, пронес в следственный изолятор более 60 граммов наркотического вещества и передал его осужденному, пришедшему на прием. Запрещенное вещество позже было обнаружено при осмотре кабинета сотрудниками учреждения. Мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком на тот же период.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Анар Зейналов