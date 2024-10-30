В картофеле челябинского производителя обнаружили превышение нитратов

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение агрофирме из Красноармейского района Челябинской области за превышение максимально допустимого уровня нитратов в картофеле, сообщает пресс-служба ведомства.

Пробы челябинского картофеля исследовал московский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Специалисты выявили, что по нитратам значение варьировалось в пределах 422-513 мг на кг при норме 250.

Ранее в пробах картофеля другого хозяйства района обнаружили превышение тиаметоксама (пестициды для борьбы с вредными насекомыми). Показатель составлял 0,069-0,077 мг на кг при норме 0,05. Данное вещество вымачиванием из овощей не вывести. По этой причине производителя привлекли к административной ответственности по ст. 8.3 КоАП РФ (нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами).

Виталина Ярховска