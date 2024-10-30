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Коммерсантъ FM
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Решетников: рост ВВП в 2025 году ожидается в рамках объявленных 2,5%

Минэкономразвития сохраняет прогноз роста ВВП России на 2025 год в пределах ранее объявленных 2,5%, заявил глава ведомства Максим Решетников. При этом, отметил он, в настоящий момент министерство наблюдает признаки охлаждения российской экономики.

Максим Решетников

Максим Решетников

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Максим Решетников

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сейчас мы идем в рамках тех параметров, которые объявлены. Сейчас видим признаки начала охлаждения экономики. Конечно, мы будем очень внимательно смотреть и анализировать ситуацию, исходя из тех цифр, которые появятся»,— сказал господин Решетников на полях бизнес-форума в Танзании (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП в 2024 году с 2,8% до 3,9%, в 2025-м — до 2,5% с 2,3%. В октябре Международный валютный фонд также повысил прогноз по росту ВВП России в текущего году на 0,4 процентного пункта — до 3,6%. При этом прогноз роста в 2025 году был снижен на 0,2 процентного пункта — до 1,3%. Президент Владимир Путин говорил, что экономика страны продолжает расти, несмотря на замедление динамики ВВП в июле—сентябре.

Подробнее о динамике ВВП в России — в публикации «Ъ» «Экономика России тормозит».

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