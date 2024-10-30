Свердловчанин застрелил зятя на охоте, возбуждено уголовное дело

В лесу Свердловской области житель Березовского подозревается в убийстве своего зятя во время охоты. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Это произошло 26 октября в районе 12 км у деревни Ретнева. Охотники прибыли в лес, чтобы расчистить пути, заваленные деревьями. У подозреваемого на груди в чехле висел карабин, который он купил в феврале этого года. Мужчины ехали на квадроцикле, однако подозреваемый попросил остановиться.

«Зять стал искать оброненную им вещь, но ввиду темного времени суток не мог обнаружить её самостоятельно. Тесть решил помочь ему, так как у него был фонарик. Подозреваемый, спешиваясь с транспорта, стал снимать с себя карабин в чехле. В этот момент и произошел непроизвольный выстрел, который оказался смертельным для младшего из мужчин»,— рассказал руководитель следственного отдела Ирбита Олег Семенов. Подозреваемый сразу сообщил о произошедшем местному егерю, попросив вызвать скорую помощь.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, собирают и закрепляют доказательства. Назначены и проводятся судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, проводятся допросы, истребована и анализируется характеризующая документация.

По словам начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, сообщение от егеря поступило в дежурную часть полиции Ирбита 27 октября в 00:09. Сыщики при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли официально зарегистрированный карабин Blaser R8 (2008 года выпуска), гильзу и несколько патронов.

«В тот роковой день подозреваемый с жителем Екатеринбурга прибыли в лес на квадроцикле. "Ствол" мужчины взяли с собой для защиты от медведей, которые водятся в том районе. По пути следования на квадроцикле один из охотников уронил фонарик и попросил рулевого остановиться, в этот момент и прогремел случайный выстрел, пуля попала человеку в область спины и оказалась смертельной»,— рассказал полковник Горелых.

Полина Хабарова