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Восемь раундов, которые потрясли мир

«Рубке в джунглях» исполнилось 50 лет

Возможно, самое главное событие в истории бокса отметило свой первый большой юбилей. 50 лет назад, 30 октября 1974 года, в Киншасе состоялась легендарная Rumble in the Jungle — «Рубка в джунглях», бой, в котором великого боксера Джорджа Формена нокаутировал боксер величайший — Мохаммед Али, бой, который продемонстрировал, какой колоссальный потенциал заложен в спорте — жанре, в своих пиковых проявлениях способном, как выяснилось, крушить любые границы и шаблоны, какими бы прочными они ни казались.

Нокаут, в который Мохаммед Али отправил в Киншасе Джорджа Формена, стал одним из знаковых моментов в истории спорта

Нокаут, в который Мохаммед Али отправил в Киншасе Джорджа Формена, стал одним из знаковых моментов в истории спорта

Фото: File, AP

Нокаут, в который Мохаммед Али отправил в Киншасе Джорджа Формена, стал одним из знаковых моментов в истории спорта

Фото: File, AP

Попыток ранжировать боксерские бои теми, кто в боксе хорошо разбирается, естественно, было предпринято уже десятки. И далеко не во всех таких рейтингах Rumble in the Jungle находится хотя бы возле верхней строчки. В рейтинге BoxRec, авторов которого точно нельзя заподозрить в дефиците данных или скверном понимании бокса, она и вовсе не входит в топ-30. На первом месте в нем другой поединок Мохаммеда Али, в котором он в 1975-м одолел Джо Фрейзера, Thrilla in Manila. Но вряд ли хоть один из стоящих в этих классификациях выше «Рубки в джунглях» удостоится такой лавины материалов в день своего 50-летия, какой удостоился тот, что состоялся в Киншасе. А их обилие лишь подтверждало, по сути, давно признанный всеми факт: бокс видел кучу классных и важных боев, но вот если брать все составляющие в совокупности, бренда круче и ярче, чем Rumble in the Jungle, все равно не найдешь, как ни старайся. Может, кстати, не только в боксе.

В нем, этом поединке, просто все сошлось и совпало так, чтобы он воспринимался, особенно с высоты прошедших лет, как большущий прорыв, как явление, изменившее представления о спорте — как бизнесе, как инструменте влияния. В нем все было впервые.

Впервые — Африка в качестве региона, принимающего не просто большое спортивное событие, а событие грандиозное: на кону чемпионские пояса в особенной с точки зрения престижа, востребованности супертяжелой категории, а бьются за них два выдающихся атлета. Впервые — непосредственное участие в организации такого события одиозного диктатора. Причем диктатора, вроде бы равнодушного к боксу, зато ненавидящего все американское. Те, кто слышал, как Дон Кинг, полвека назад еще мало кому известный промоутер, объявлял о том, что договорился с президентом Заира Мобуту Сесе Секо о том, что столица его страны примет поединок Мохаммеда Али и Джорджа Формена, а сам президент проспонсирует его, думали, что перед ними какой-то несущий бред шарлатан, псих с всклокоченными, будто от электрического разряда, волосами. И где, между прочим, этот Заир? И где эта Киншаса?

Впервые — такие гонорары, по $5 млн каждому. До этого и миллион спортсмену, да хоть он десять раз чемпион Вселенной, представлялся заоблачной суммой. Не тот рынок.

Впервые — такая интрига. Молодой, 25 лет, чемпион Джордж Формен, никому не проигрывающий, с таящейся в кулаках мощью, которой позавидуют и Халк, и Годзилла. Громила, гангстер. А против него — 32-летний претендент Мохаммед Али, которого, конечно, все еще обожают, любят как никого, который когда-то был дьявольски хорош, но который относительно недавно, на излете предыдущего десятилетия, схлопотал дисквалификацию за отказ воевать во Вьетнаме и плевок в лицо родному правительству, а после нее не так уж ярко, с осечками в боях с Джо Фрейзером и Кеном Нортоном, добивался права на новый чемпионский матч.

Формен признавался, что считал будущую «Рубку» чем-то наподобие благотворительного мероприятия по сбору средств прежде всего в свою пользу: выйду на ринг, легко разберусь с этим Али — и состояние в кармане.

И плевать на рассечение на тренировке, сдвинувшее поединок с сентября на октябрь: и с одним здоровым глазом проблем не будет.

Впервые — такое внимание публики. По поводу аудитории боя до сих пор идут споры. Более или менее все понятно с аудиторией платной трансляции на закрытых каналах — примерно 50 млн человек. Но на самом деле по бесплатному телевидению поединок показывали чуть ли не по всей планете, включая СССР, где вообще-то профессиональный бокс был под запретом и считался гниющей язвой капитализма. Но даже Советский Союз «Рубку» пропустить не мог и с удовольствием, в унисон с остальным миром потом повторял внезапно ставшую едва ли не символом пробуждения Африки хлесткую, в сто тысяч глоток кричалку зрителей, наблюдавших за ней на стадионе «20 мая» вживую: «Ali boma ye» — как правило, и не догадываясь, что в действительности эти слова означают «Али, убей его», и не стараясь узнать, отчего так люто невзлюбили в Киншасе ничего не имевшего против нее Формена. Правда, этого так никто, строго говоря, и не понял. Приходится довольствоваться предположением про двух привезенных им с собой немецких овчарок, собак бельгийских колонизаторов… В общем, неофициальная версия насчет 1 млрд зрителей, рекорда, побитого лишь в нулевые,— это, может, и не фантазия ее авторов.

И, наконец, впервые — такой бокс.

И сейчас, пересматривая его, не веришь глазам. Как Мохаммед Али мог устоять после канонады, которую сразу обрушил на него Джордж Формен?!

Как ему и его тренеру Анджело Данди пришло в голову использовать эту тактику, знаменитую rope-a-dope, когда вместо контратак или классической защиты ты прилипаешь к канатам и принимаешь, принимаешь на себя эти удары?! Они что, вправду были уверены, что она сломает Формену волю, больше измотает чемпиона, чем находящегося под обстрелом претендента?! Да кажется, сам Данди испугался, потребовав в какой-то момент у ученика идти в центр ринга. А тот стоял у канатов, пропускал и не падал.

Впервые — такая шикарная, такая невероятная развязка поединка. Молнии, предвещающие грозу в небе, в сочетании с грозой внутри ринга. К восьмому раунду уже было видно, что, каким бы чудом это ни смотрелось со стороны, но Формен уже скис, что его роль наседающей стороны — обман, что он не знает, что предпринять, а Али знает. В восьмом раунде, все так же располагаясь вблизи канатов, претендент, успев несколько раз крепко зацепить чемпиона, нанес серию из пяти ударов. Пятый — прямой правой после хука слева — отправил Формена на настил, а рефери Зак Клейтон, хотя Формен на счет «десять» поднялся на ноги, зафиксировал нокаут, против которого рухнувший вопреки всему чемпион не возражал: «Он бы все равно меня добил».

Главный бой в истории бокса завершился, когда над Заиром забрезжил рассвет. Мохаммед Али позже скажет: «Это было очень символично. Ведь в Киншасе снова взошло солнце и в моей жизни».

Жизнь эта еще до того, как завершилась в июне 2016 года, принесла ему статус бесспорного и единственного бога бокса. А Rumble in the Jungle, описанная в деталях в документалках и даже музыкальных хитах, вошла в его историю не как рискованная авантюра, какой казалась поначалу, а как что-то наподобие такой же молнии, как те, что раскроили в ту ночь заирское небо. Сейчас-то уже точно есть ощущение, что «Рубка в джунглях» поделила эту историю на «до» и «после», по крайней мере указав на путь, которым может и должен двигаться спорт, на безграничность его потенциала.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Жизнь и карьера Мохаммеда Али

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Перед тем как стать профессиональным боксером, Мохаммед Али (в то время еще Кассиус Клей) успел принять участие в Олимпийских играх 1960 года и завоевать золотую медаль в первом тяжелом весе. На родине, в Луисвилле, он был встречен как герой, однако расовая сегрегация в США все еще действовала. После того как сотрудники одного из местных ресторанов отказались обслужить спортсмена, он выбросил свою медаль, которую до этого никогда не снимал, с моста через реку Огайо &lt;br>На фото: 22-летний Кассиус Клей (справа) и его брат Рудольф, который часто выступал его спарринг-партнером

Перед тем как стать профессиональным боксером, Мохаммед Али (в то время еще Кассиус Клей) успел принять участие в Олимпийских играх 1960 года и завоевать золотую медаль в первом тяжелом весе. На родине, в Луисвилле, он был встречен как герой, однако расовая сегрегация в США все еще действовала. После того как сотрудники одного из местных ресторанов отказались обслужить спортсмена, он выбросил свою медаль, которую до этого никогда не снимал, с моста через реку Огайо
На фото: 22-летний Кассиус Клей (справа) и его брат Рудольф, который часто выступал его спарринг-партнером

Фото: AP

После своего первого профессионального боя, который завершился безоговорочной победой Мохаммеда Али, команда боксера начала подыскивать ему тренера. Сначала выбор пал на действующего чемпиона мира в первом тяжелом весе Арчи Мура, но их сотрудничество не сложилось из-за тяжелого характера новичка. В 1960 году Мохаммед Али переехал в Майами к знаменитому тренеру Анджело Данди

После своего первого профессионального боя, который завершился безоговорочной победой Мохаммеда Али, команда боксера начала подыскивать ему тренера. Сначала выбор пал на действующего чемпиона мира в первом тяжелом весе Арчи Мура, но их сотрудничество не сложилось из-за тяжелого характера новичка. В 1960 году Мохаммед Али переехал в Майами к знаменитому тренеру Анджело Данди

Фото: AP / Harold P. Matosian

«Впервые я почувствовал духовность в своей жизни, когда вошел в этот мусульманский храм в Майами»&lt;br>С 1959 года боксер стал регулярно встречаться с членами организации Nation of Islam, которая входила в число наиболее активных борцов за права чернокожего населения США. В 1964 году, после своего триумфального боя с Сонни Листоном, с разрешения лидера организации Элайджи Мухаммада Кассиус Клей объявил о том, что принимает ислам и меняет имя на Мохаммед Али

«Впервые я почувствовал духовность в своей жизни, когда вошел в этот мусульманский храм в Майами»
С 1959 года боксер стал регулярно встречаться с членами организации Nation of Islam, которая входила в число наиболее активных борцов за права чернокожего населения США. В 1964 году, после своего триумфального боя с Сонни Листоном, с разрешения лидера организации Элайджи Мухаммада Кассиус Клей объявил о том, что принимает ислам и меняет имя на Мохаммед Али

Фото: AP

В 1967 году Мохаммед Али был лишен боксерской лицензиии после того, как отказался проходить службу в армии, не желая воевать во Вьетнаме. Только в 1971 году спортсмен был оправдан — Верховный суд США постановил, что призывная комиссия должна была учесть религиозные убеждения Мохаммеда Али

В 1967 году Мохаммед Али был лишен боксерской лицензиии после того, как отказался проходить службу в армии, не желая воевать во Вьетнаме. Только в 1971 году спортсмен был оправдан — Верховный суд США постановил, что призывная комиссия должна была учесть религиозные убеждения Мохаммеда Али

Фото: AP

Перед поединками Мохаммед Али публиковал в прессе обидные стихи про своего будущего соперника, предсказывая ему неудачу в бою. В 1963 году у боксера вышел альбом в жанре spoken word (художественной декламации) под названием «Величайший». В 1968 году в детском советском журнале «Костер» было опубликовано стихотворение Мохаммеда Али «Этот рассказ ни на что не похожий» в переводе Иосифа Бродского

Перед поединками Мохаммед Али публиковал в прессе обидные стихи про своего будущего соперника, предсказывая ему неудачу в бою. В 1963 году у боксера вышел альбом в жанре spoken word (художественной декламации) под названием «Величайший». В 1968 году в детском советском журнале «Костер» было опубликовано стихотворение Мохаммеда Али «Этот рассказ ни на что не похожий» в переводе Иосифа Бродского

Фото: AP / John Rooney

Мохаммед Али — пятикратный обладатель звания «Боксер года» по версии авторитетного журнала The Ring. Он же в 1970-е годы присудил ему титул «Боксера десятилетия». Кроме того, он признан величайшим тяжеловесом XX века по версии Associated Press, «Атлетом столетия» по версии GQ, «Спортсменом XX века» по версии журнала Sports Illustrated и «Спортивной персоной века» по версии BBC&lt;br>На фото: Мохаммед Али и участники группы The Beatles, 1964 год

Мохаммед Али — пятикратный обладатель звания «Боксер года» по версии авторитетного журнала The Ring. Он же в 1970-е годы присудил ему титул «Боксера десятилетия». Кроме того, он признан величайшим тяжеловесом XX века по версии Associated Press, «Атлетом столетия» по версии GQ, «Спортсменом XX века» по версии журнала Sports Illustrated и «Спортивной персоной века» по версии BBC
На фото: Мохаммед Али и участники группы The Beatles, 1964 год

Фото: AP

Одним из лучших поединков Мохаммеда Али называют бой с Джо Фрейзером 1 октября 1975 года. К тому моменту спорстмены встречались уже дважды — первый раз победу по очкам присудили Джо Фрейзеру. Спустя три года аналогичным образом победу одержал Мохаммед Али. Бой 1975 года превратился в настоящую мясорубку и получил название «Триллер в Маниле». Судья остановил бой в 14-м раунде, победу присудили Мохаммеду Али

Одним из лучших поединков Мохаммеда Али называют бой с Джо Фрейзером 1 октября 1975 года. К тому моменту спорстмены встречались уже дважды — первый раз победу по очкам присудили Джо Фрейзеру. Спустя три года аналогичным образом победу одержал Мохаммед Али. Бой 1975 года превратился в настоящую мясорубку и получил название «Триллер в Маниле». Судья остановил бой в 14-м раунде, победу присудили Мохаммеду Али

Фото: AP

«Самый трудный поединок — это когда за счастье приходится бороться с ленью»

«Самый трудный поединок — это когда за счастье приходится бороться с ленью»

Фото: AP / Ron Frehm

В 1996 году «Оскар» за лучший документальный полнометражный фильм достался картине «Когда мы были королями», посвященной бою Мохаммеда Али и Джорджа Формана. В 2001 году на «Оскар» за лучшую мужскую роль был номинирован Уилл Смит, сыгравший Мохаммеда в фильме «Али» &lt;br>На фото: Мохаммед Али во время посещения мусульманского храма в Балтиморе, 1964 год

В 1996 году «Оскар» за лучший документальный полнометражный фильм достался картине «Когда мы были королями», посвященной бою Мохаммеда Али и Джорджа Формана. В 2001 году на «Оскар» за лучшую мужскую роль был номинирован Уилл Смит, сыгравший Мохаммеда в фильме «Али»
На фото: Мохаммед Али во время посещения мусульманского храма в Балтиморе, 1964 год

Фото: AP

Мать Мохаммеда Али, Одесса Грейди Клей (на фото), была домработницей, отец рисовал рекламные вывески. Однако семья спорстмена не бедствовала и принадлежала скорее к среднему классу, хотя и жила, по признанию Али, значительно беднее, чем «люди первого сорта», белые

Мать Мохаммеда Али, Одесса Грейди Клей (на фото), была домработницей, отец рисовал рекламные вывески. Однако семья спорстмена не бедствовала и принадлежала скорее к среднему классу, хотя и жила, по признанию Али, значительно беднее, чем «люди первого сорта», белые

Фото: AP / H.B. Littell

Свой последний бой Мохаммед Али провел в 1980 году. К тому времени он не боксировал уже долгое время, но нужда в деньгах заставила его выйти на ринг с его бывшим спарринг-партнером, действующим чемпионом мира Ларри Холмсом. Мохаммед Али проиграл бой досрочно, после того как секундант Анджело Данди отказался выпустить его на ринг. Тем не менее боксер сумел заработать около $8 млн за этот бой

Свой последний бой Мохаммед Али провел в 1980 году. К тому времени он не боксировал уже долгое время, но нужда в деньгах заставила его выйти на ринг с его бывшим спарринг-партнером, действующим чемпионом мира Ларри Холмсом. Мохаммед Али проиграл бой досрочно, после того как секундант Анджело Данди отказался выпустить его на ринг. Тем не менее боксер сумел заработать около $8 млн за этот бой

Фото: AP

В 1978 году Мохаммед Али по приглашению Спорткомитета СССР посетил Советский Союз. В Кремле спортсмен был принят генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Боксер был впечатлен этим визитом: «Я увидел страну ста национальностей, живущих вместе в гармонии. Никакого оружия. Никакой преступности. Никаких проституток. И ни одного гомосексуалиста»

В 1978 году Мохаммед Али по приглашению Спорткомитета СССР посетил Советский Союз. В Кремле спортсмен был принят генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Боксер был впечатлен этим визитом: «Я увидел страну ста национальностей, живущих вместе в гармонии. Никакого оружия. Никакой преступности. Никаких проституток. И ни одного гомосексуалиста»

Фото: AP

В 1984 году в возрасте 42 лет у Мохаммеда Али была диагностирована болезнь Паркинсона — неизлечимое неврологическое заболевание, связанное с нарушением двигательной активности. После этого он принял решение заняться благотворительностью. В 1998 году Мохаммед Али стал послом доброй воли ЮНИСЕФ

В 1984 году в возрасте 42 лет у Мохаммеда Али была диагностирована болезнь Паркинсона — неизлечимое неврологическое заболевание, связанное с нарушением двигательной активности. После этого он принял решение заняться благотворительностью. В 1998 году Мохаммед Али стал послом доброй воли ЮНИСЕФ

Фото: Коммерсантъ / Мстислав Боташев

Мохаммед Али с детства страдал аэрофобией, что едва не стоило ему карьеры. Узнав перед Олимпиадой-60 в Риме, что пересечь Атлантику можно только самолетом, он отказался лететь на игры, и его тренеру едва удалось уговорить спортсмена. Перед тем, как сесть в самолет, Мохаммед Али надел парашют и весь полет не снимал его &lt;br>На фото: Мохаммед Али и спортивный комментатор Говард Козелл

Мохаммед Али с детства страдал аэрофобией, что едва не стоило ему карьеры. Узнав перед Олимпиадой-60 в Риме, что пересечь Атлантику можно только самолетом, он отказался лететь на игры, и его тренеру едва удалось уговорить спортсмена. Перед тем, как сесть в самолет, Мохаммед Али надел парашют и весь полет не снимал его
На фото: Мохаммед Али и спортивный комментатор Говард Козелл

Фото: AP

Мохаммед Али был женат четыре раза, у него девять детей — семь дочерей (две из которых внебрачные) и два сына. Последней супругой спортсмена стала Иоланта «Лонни» Уильямс, которая в детстве была его соседкой. Впоследствии пара усыновила пятилетнего Асаада Амина

Мохаммед Али был женат четыре раза, у него девять детей — семь дочерей (две из которых внебрачные) и два сына. Последней супругой спортсмена стала Иоланта «Лонни» Уильямс, которая в детстве была его соседкой. Впоследствии пара усыновила пятилетнего Асаада Амина

Фото: AP

2 июня 2016 года трехкратный чемпион мира в тяжелом весе был госпитализирован в одну из больниц города Финикса (штат Аризона, США) из-за проблем с дыханием. 3 июня он скончался на 75-м году жизни

2 июня 2016 года трехкратный чемпион мира в тяжелом весе был госпитализирован в одну из больниц города Финикса (штат Аризона, США) из-за проблем с дыханием. 3 июня он скончался на 75-м году жизни

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

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Перед тем как стать профессиональным боксером, Мохаммед Али (в то время еще Кассиус Клей) успел принять участие в Олимпийских играх 1960 года и завоевать золотую медаль в первом тяжелом весе. На родине, в Луисвилле, он был встречен как герой, однако расовая сегрегация в США все еще действовала. После того как сотрудники одного из местных ресторанов отказались обслужить спортсмена, он выбросил свою медаль, которую до этого никогда не снимал, с моста через реку Огайо
На фото: 22-летний Кассиус Клей (справа) и его брат Рудольф, который часто выступал его спарринг-партнером

Фото: AP

После своего первого профессионального боя, который завершился безоговорочной победой Мохаммеда Али, команда боксера начала подыскивать ему тренера. Сначала выбор пал на действующего чемпиона мира в первом тяжелом весе Арчи Мура, но их сотрудничество не сложилось из-за тяжелого характера новичка. В 1960 году Мохаммед Али переехал в Майами к знаменитому тренеру Анджело Данди

Фото: AP / Harold P. Matosian

«Впервые я почувствовал духовность в своей жизни, когда вошел в этот мусульманский храм в Майами»
С 1959 года боксер стал регулярно встречаться с членами организации Nation of Islam, которая входила в число наиболее активных борцов за права чернокожего населения США. В 1964 году, после своего триумфального боя с Сонни Листоном, с разрешения лидера организации Элайджи Мухаммада Кассиус Клей объявил о том, что принимает ислам и меняет имя на Мохаммед Али

Фото: AP

В 1967 году Мохаммед Али был лишен боксерской лицензиии после того, как отказался проходить службу в армии, не желая воевать во Вьетнаме. Только в 1971 году спортсмен был оправдан — Верховный суд США постановил, что призывная комиссия должна была учесть религиозные убеждения Мохаммеда Али

Фото: AP

Перед поединками Мохаммед Али публиковал в прессе обидные стихи про своего будущего соперника, предсказывая ему неудачу в бою. В 1963 году у боксера вышел альбом в жанре spoken word (художественной декламации) под названием «Величайший». В 1968 году в детском советском журнале «Костер» было опубликовано стихотворение Мохаммеда Али «Этот рассказ ни на что не похожий» в переводе Иосифа Бродского

Фото: AP / John Rooney

Мохаммед Али — пятикратный обладатель звания «Боксер года» по версии авторитетного журнала The Ring. Он же в 1970-е годы присудил ему титул «Боксера десятилетия». Кроме того, он признан величайшим тяжеловесом XX века по версии Associated Press, «Атлетом столетия» по версии GQ, «Спортсменом XX века» по версии журнала Sports Illustrated и «Спортивной персоной века» по версии BBC
На фото: Мохаммед Али и участники группы The Beatles, 1964 год

Фото: AP

Одним из лучших поединков Мохаммеда Али называют бой с Джо Фрейзером 1 октября 1975 года. К тому моменту спорстмены встречались уже дважды — первый раз победу по очкам присудили Джо Фрейзеру. Спустя три года аналогичным образом победу одержал Мохаммед Али. Бой 1975 года превратился в настоящую мясорубку и получил название «Триллер в Маниле». Судья остановил бой в 14-м раунде, победу присудили Мохаммеду Али

Фото: AP

«Самый трудный поединок — это когда за счастье приходится бороться с ленью»

Фото: AP / Ron Frehm

В 1996 году «Оскар» за лучший документальный полнометражный фильм достался картине «Когда мы были королями», посвященной бою Мохаммеда Али и Джорджа Формана. В 2001 году на «Оскар» за лучшую мужскую роль был номинирован Уилл Смит, сыгравший Мохаммеда в фильме «Али»
На фото: Мохаммед Али во время посещения мусульманского храма в Балтиморе, 1964 год

Фото: AP

Мать Мохаммеда Али, Одесса Грейди Клей (на фото), была домработницей, отец рисовал рекламные вывески. Однако семья спорстмена не бедствовала и принадлежала скорее к среднему классу, хотя и жила, по признанию Али, значительно беднее, чем «люди первого сорта», белые

Фото: AP / H.B. Littell

Свой последний бой Мохаммед Али провел в 1980 году. К тому времени он не боксировал уже долгое время, но нужда в деньгах заставила его выйти на ринг с его бывшим спарринг-партнером, действующим чемпионом мира Ларри Холмсом. Мохаммед Али проиграл бой досрочно, после того как секундант Анджело Данди отказался выпустить его на ринг. Тем не менее боксер сумел заработать около $8 млн за этот бой

Фото: AP

В 1978 году Мохаммед Али по приглашению Спорткомитета СССР посетил Советский Союз. В Кремле спортсмен был принят генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Боксер был впечатлен этим визитом: «Я увидел страну ста национальностей, живущих вместе в гармонии. Никакого оружия. Никакой преступности. Никаких проституток. И ни одного гомосексуалиста»

Фото: AP

В 1984 году в возрасте 42 лет у Мохаммеда Али была диагностирована болезнь Паркинсона — неизлечимое неврологическое заболевание, связанное с нарушением двигательной активности. После этого он принял решение заняться благотворительностью. В 1998 году Мохаммед Али стал послом доброй воли ЮНИСЕФ

Фото: Коммерсантъ / Мстислав Боташев

Мохаммед Али с детства страдал аэрофобией, что едва не стоило ему карьеры. Узнав перед Олимпиадой-60 в Риме, что пересечь Атлантику можно только самолетом, он отказался лететь на игры, и его тренеру едва удалось уговорить спортсмена. Перед тем, как сесть в самолет, Мохаммед Али надел парашют и весь полет не снимал его
На фото: Мохаммед Али и спортивный комментатор Говард Козелл

Фото: AP

Мохаммед Али был женат четыре раза, у него девять детей — семь дочерей (две из которых внебрачные) и два сына. Последней супругой спортсмена стала Иоланта «Лонни» Уильямс, которая в детстве была его соседкой. Впоследствии пара усыновила пятилетнего Асаада Амина

Фото: AP

2 июня 2016 года трехкратный чемпион мира в тяжелом весе был госпитализирован в одну из больниц города Финикса (штат Аризона, США) из-за проблем с дыханием. 3 июня он скончался на 75-м году жизни

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

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