Ко Дню народного единства Казань подготовила обширную программу — с 1 по 10 ноября пройдут концерты, выставки, фестивали и спортивные состязания. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани с 1 ноября начнутся мероприятия ко Дню народного единства

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани с 1 ноября начнутся мероприятия ко Дню народного единства

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Праздничные мероприятия начнутся 1 ноября концертом «Танцуем все» в ДК им. С. Саид-Галиева. 2 ноября жители города смогут принять участие в акции «Большой этнографический диктант» в Доме дружбы народов. С 1 по 8 ноября акция пройдет в онлайн-формате.

4 ноября, в основной день празднования, на сцене Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля состоится гала-концерт фестиваля «Наш дом — Татарстан», объединяющего ребят из воскресных школ и школ с этнокультурным компонентом. Также в этот день в парке Победы пройдет церемония возложения цветов с участием молодежных и общественных организаций, Союза ветеранов и движения «Волонтеры Победы».

В рамках Дня народного единства 4 ноября в Центре бокса и настольного тенниса пройдет благотворительный турнир по спортивной аэробике. С 5 по 7 ноября праздничные концерты состоятся в домах культуры города, а 8 ноября культурный центр «Московский» проведет торжественное мероприятие с вручением паспортов юным гражданам России.

Ранее сообщалось, что 4 ноября в центре Казани временно перекроют движение для проведения крестного хода в честь Казанской иконы Божией Матери.

Анар Зейналов