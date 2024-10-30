Уральских водителей предупредили об ухудшении условий на дорогах из-за снега

В Свердловской, Тюменской, Курганской областях и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) ожидается ухудшение условий на дорогах из-за снегопада в начале ноября, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В регионах на протяжении нескольких дней ожидаются снегопады местами до умеренных, дожди и мокрый снег. В пятницу, 1 ноября, в Свердловской области вечером похолодает до -1°, в Тюменской — до 0°. В субботу в Свердловской области утром будет -3°, в Тюменской области вечером до 0°. Вечером воскресенья температура опустится до -4° в Свердловской области и до -2° — в Тюменской.

«Рекомендуем водителям воздержаться от дальних поездок, но если это не представляется возможным, выбирайте безопасную скорость и дистанцию. Избегайте опасных маневров обгона и выезда на встречную полосу»,— добавили в Уралуправтодоре.

Напомним, приход зимней погоды прогнозируется на Среднем Урале 3-5 ноября — в этот период прогнозируются устойчивые отрицательные температуры. Сейчас среднесуточные температуры выше нормы на 2-4 градуса.

Ирина Пичурина