«Реал» попробовал взять числом

В число пяти лучших футболистов мира по итогам голосования вошли представители только двух клубов. Вслед за испанцем Родри («Манчестер Сити») идет тройка из «Реала» — бразилец Винисиус, британец Джуд Беллингем и испанец Дани Карвахаль, а также норвежец Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»). Места с шестого по десятое занимают француз Килиан Мбаппе, перешедший в межсезонье из ПСЖ в «Реал», аргентинец Лаутаро Мартинес («Интер»), испанец Ламин Ямаль («Барселона»), немец Тони Кроос («Реал») и британец Гарри Кейн («Бавария»). Таким образом, в общей сложности в десятку попали сразу четыре игрока, выступавшие за «Реал» в прошлом сезоне.

Лучшим футболистом в возрасте до 21 года признан Ламин Ямаль. Приз имени Льва Яшина лучшему вратарю получил аргентинец Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы». Приз имени Герда Мюллера лучшему бомбардиру достался сразу двум игрокам — Гарри Кейну и Килиану Мбаппе, которые в минувшем сезоне забили в официальных матчах за сборные и клубы по 52 гола.

Лучшим мужским клубом мира признан «Реал», опередивший немецкие «Байер» и «Боруссию» (Дортмунд), а также испанскую «Жирону» и «Манчестер Сити».

Приз лучшему тренеру мужской команды имени Йохана Кройфа достался итальянцу Карло Анчелотти («Реал»), опередившему испанцев Хаби Алонсо («Байер») и Луиса де ла Фуэнте (сборная Испании).

Лауреатами в женском футболе стали испанка Айтана Бонмати, которая выиграла Лигу чемпионов в составе «Барселоны», признанной лучшей командой, а также британка Эмма Хейз. Она в качестве главного тренера привела сборную США к победе на Олимпиаде.

Евгений Федяков