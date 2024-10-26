ФК «Урал» проиграл калининградской «Балтике» в 16 туре Первой лиги

Футбольный клуб «Урал» проиграл калининградской «Балтике» в 16 туре Мелбет-Первой лиги. Игра проходила в Калининграде и закончилась со счетом 2:1 (1:1).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Урал» Фото: ФК «Урал»

На 6 минуте счет открыл полузащитник «Урала» Андрей Егорычев, обыграв защитника на краю штрафной и удачно пробив в дальний угол. В конце первого тайма забил нападающий «Балтики» Виталий Лисакович.

На 58 минуте «Балтика» вышла вперед: Сергей Варатынов забил головой после углового, когда вратарь гостей Дмитрий Арапов ошибся на выходе.

По итогам матча «Урал» остался на четвертом месте Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с 26 очками. «Балтика» набрала 30 очков и вышла на первое место ФНЛ.

Напомним, в прошлом туре «Урал» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском». Игра проходила в Хабаровске и закончилась со счетом 3:3.

Следующий тур ФНЛ «Урал» проведет дома: 4 ноября сыграет с московской «Родиной» в Екатеринбурге.

Виталий Красиков