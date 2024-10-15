Футбольный клуб «Урал» победил саратовский «Сокол» в 1/16 финала «Пути регионов» Fonbet Кубка России. Игра проходила в Саратове и закончилась со счетом 1:3 (0:2).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФК «Урал» обыграл «Сокол» в 1/16 финала «Пути регионов» Кубка России

Фото: ФК «Урал» ФК «Урал» обыграл «Сокол» в 1/16 финала «Пути регионов» Кубка России

Фото: ФК «Урал»

На 3 минуте счет открыл 23-летний нападающий «Урала» Илья Порохов. В середине первого тайма 19-летний Илья Ишков увеличил преимущество гостей.

На 64 минуте забил полузащитник «Урала» Тимур Аюпов, сыграв в «стеночку» с Эриком Бикфалви. В конце встречи игрок «Сокола» Артем Максименко (ранее выступавший за «Урал») сократил отставание хозяев.

Соперник «Урала» в 1/8 финала «Пути регионов» определится по итогам жеребьевки. Она пройдет 20 октября.

Напомним, в 1/32 финала «Пути регионов» «Урал» победил «СКА-Хабаровск» дома со счетом 1:0.

Виталий Красиков