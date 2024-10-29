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ФАС признала законной закупку 50 троллейбусов у «Синары» для Екатеринбурга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала законной победу компании «Синара» в конкурсе на закупку 50 троллейбусов для Екатеринбурга, сообщил портал E1.ru со ссылкой на источник в городской мэрии. Компания должна поставить их к 10 декабря.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что ФАС приостановила закупку троллейбусов на 1,63 млрд у «Синары». Жалобу на аукцион подало ООО «Торговый дом "Транс-Альфа"». «Считаем, что отклонение заявки является необоснованным»,— говорилось в тексте жалобы. Администрация Екатеринбурга отказала компании, поскольку информация в ее заявке не отвечала необходимым техническим характеристикам объектов закупки.

Виталий Красиков

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