В Екатеринбурге закупку троллейбусов на 1,63 млрд у «Синары» приостановила ФАС

Определение поставщика 50 троллейбусов для Екатеринбурга приостановили из-за жалобы, следует из лота на сайте Госзакупок. Жалобу на аукцион в Федеральную антимонопольную службу подало ООО «Торговый дом "Транс-Альфа"».

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«Считаем, что отклонение заявки является необоснованным»,— говорится в тексте жалобы. Администрация Екатеринбурга отказала компании, поскольку информация в ее заявке не отвечала необходимым техническим характеристикам объектов закупки. Так, согласно требованиям, в конструкции боковой обшивки не должно быть дополнительного остекления или дополнительных окон, а в предложенных поставщиком транспортных средствах они имеются.

Представители компании в жалобе утверждают, что ни в одном из документов не указано, что дополнительные секции троллейбуса выполнены именно из стекла. Компания утверждает, что требования заказчика были ею соблюдены. В жалобе она требует провести проверку по закупке, признать нарушение закона со стороны комиссии, отменить ее протокол и приостановить процедуру проведения закупки. Сейчас в статусе лота указано «определение поставщика приостановлено по жалобе».

Напомним, по данным администрации Екатеринбурга контракт на закупку 50 троллейбусов выиграла компания «Синара». Компания готова выполнить заказ за 1,633 млрд руб. Только одна заявка была признана конкурсной комиссией соответствующей требованиям, следует из информации на сайте Госзакупок.

Анна Капустина