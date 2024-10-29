Татарстан в 2024 году провел аукционы на сумму 1,4 млрд рублей

В течение первых девяти месяцев 2024 года в Республике Татарстан было реализовано муниципальное имущество и земельные участки на сумму 1,4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества Татарстана.

С начала года проведено 617 торговых аукционов по продаже имущества общей стоимостью 1,7 млрд руб. Наибольшую активность продемонстрировали муниципалитеты Аксубаевского, Елабужского и Заинского районов.

Также было объявлено 117 торгов на право аренды имущества общей суммой 13,85 млн руб. В этом сегменте лидировали Альметьевский, Буинский и Бугульминский районы. За девять месяцев текущего года в республике реализовано 198 объектов имущества на сумму 242,82 млн руб. и передано в аренду 246 объектов на сумму 26,08 млн руб.

Что касается земельных участков, за тот же период было проведено 533 торговых аукциона на общую сумму 161,18 млн руб. Наибольшая активность наблюдалась в Менделеевском, Высокогорском и Нурлатском районах. Кроме того, объявлено 1137 аукционов на право аренды земельных участков на сумму 690,81 млн руб. с заметной активностью муниципалитетов Пестречинского, Мамадышского и Азнакаевского районов. В целом за девять месяцев текущего года реализовано 212 земельных участков на сумму 265,39 млн руб., а также передано в аренду 674 участка на сумму 853,75 млн руб.

Ранее сообщалось, что с начала года Минземимущество заработало на торгах более 152 млн руб.

Анар Зейналов