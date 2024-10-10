Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минземимущество Татарстана заработало на торгах более 152 млн руб. за 9 месяцев

За первые девять месяцев 2024 года Минземимущество Республики Татарстан провело 68 торгов по продаже и аренде государственного имущества, включая восемь аукционов по продаже объектов недвижимости и один конкурс, что принесло бюджету более 152 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По итогам торгов заключено четыре договора купли-продажи, которые принесли бюджету 88,1 млн руб. На 46 объявленных торгах было реализовано 108 автотранспортных средств, что добавило еще 64,4 млн руб.

Также в этом году было объявлено 13 аукционов на право заключения договоров аренды госимущества, по итогам которых заключено 6 договоров для субъектов малого и среднего предпринимательства в Казани, Чистопольском, Спасском и Азнакаевском районах.

В начале сентября сообщалось, что Минземимущество РТ продало 89 государственных автомобилей на сумму 42,1 млн руб.

Анар Зейналов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...