Минземимущество Татарстана заработало на торгах более 152 млн руб. за 9 месяцев

За первые девять месяцев 2024 года Минземимущество Республики Татарстан провело 68 торгов по продаже и аренде государственного имущества, включая восемь аукционов по продаже объектов недвижимости и один конкурс, что принесло бюджету более 152 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По итогам торгов заключено четыре договора купли-продажи, которые принесли бюджету 88,1 млн руб. На 46 объявленных торгах было реализовано 108 автотранспортных средств, что добавило еще 64,4 млн руб.

Также в этом году было объявлено 13 аукционов на право заключения договоров аренды госимущества, по итогам которых заключено 6 договоров для субъектов малого и среднего предпринимательства в Казани, Чистопольском, Спасском и Азнакаевском районах.

В начале сентября сообщалось, что Минземимущество РТ продало 89 государственных автомобилей на сумму 42,1 млн руб.

Анар Зейналов